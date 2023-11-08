Ralf: "Mercedes hâlâ bir şeyleri anlayabilmiş değil"

Brezilya Grand Prix'sinin en büyük hayal kırıklıklarından birisi Mercedes'in ortaya koyduğu kötü performanstı.

Geçen yıl bu yarışta duble yapan Alman üretici, hem sprint hem de ana yarışta öndekilerin temposuna ayak uyduramadı.

Bu, takımın artık tüm sorunları geride bıraktığına inandığı ve 2024'e umutla baktığı bir dönemde geldi.

Hal böyle olunca, tüm takım yarış sonunda afallamıştı ve bu durum Ralf Schumacher'in gözünden kaçmadı.

Ralf Schumacher, Sky Sports Almanya'ya verdiği röportajda, "Mercedes bu hafta sonu çok zayıftı."

"Yarıştan sonra Sky mikrofonuna konuşan Toto Wolff oldukça şaşkın görünüyordu."

"Sorunlar, konseptlerini tam olarak anlayamamalarından kaynaklanıyor. Brezilya'dan beklentileri büyüktü ama herkes hayal kırıklığına uğradı."

"Bu yüzden Mercedes tehlikeyi henüz tam manasıyla atlatamamış olabilir. Bu durum Toto Wolff'u endişelendiriyor." dedi.

Ralf, Brezilya'da yine problemli bir hafta sonu geçiren Ferrari'ye de değindi.

Eski F1 pilotu, "Ferrari her zaman biraz sorunlu bir çocuk gibi olmuştur."

"Frederic Vasseur bu yılın başında oraya geldi fakat altı ya da yedi ay içerisinde tüm dünyayı değiştirmesi imkansız."

"Bunu başarmak Michael, Ross Brawn ve Jean Todt'un bile birkaç yılını almıştı."

"Ferrari'de sabırlı olmanız gerekiyor." dedi.