Ralf: "Mercedes bir karmaşa içinde ve yaptıkları her şey 'felaket'"

Mercedes sezon öncesi testlerden, yeni W15'in nihayet istedikleri gibi olduğu düşüncesiyle ayrılmış olsa da şu ana kadar 2024 sonuçları bu iddialarını desteklemedi.

Henüz podyum elde edemeyen Mercedes, şampiyonada da müşteri takım McLaren'in oldukça gerisinde yer alıyor.

Bu durum, bazı kişilerin Wolff'a Mercedes'i yeniden zirvedeki mücadeleye dahil edecek 'doğru adam' olup olmadığını sorgulamalarına neden oldu.

Wolff bu konuda, "Yaptığım her şeyle ilgili olarak her gün aynaya bakıyorum ve eğer yanlış yolda olduğumu düşünürsem kendime bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğini söylüyorum." dedi.

Schumacher ise Wolff'un takım patronu olarak geçirdiği 'en kötü' dönemin bu olduğunu düşünüyor.

GPBlog'a göre Sky Deutschland'a konuşan Schumacher, "Toto'nun durumunun son derece istikrarsız ve zor olduğunu söyleyebilirim. O kaybetmeye alışık değil."

Ralf Schumacher Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"O her zaman başarılı oldu ve herkesi geride bıraktı. Bu onun için yeni bir durum."

"Müşteri takımları, özellikle de McLaren onu yeniyor. Bu olabilecek en kötü şey."

"Ayrıca bir numaralı pilotu da artık takıma inanmadığı için onu terk etti."

"Bu da ortada onun için büyük bir sorun olduğu anlamına geliyor. Şimdi bir şeyler yapmak zorunda, iyi bir takım olmaya devam etmeli ve iyi pilotların kendisine gelmesini sağlamalı."

"Mercedes şu anda bir karmaşa içinde. Bunu Toto Wolff'un medyaya verdiği tepkilerden de görebilirsiniz. Onu takdir ediyorum ve seviyorum ama şu anda yaptıkları şey felaket."

"Bazıları ne yaptıklarını bile bilmiyor. İki farklı araçları olmalarına rağmen neden iki farklı strateji kullanamadıklarını anlamıyorum."

"Şu anda durum biraz karışık ve neredeyse çaresiz görünüyorlar."