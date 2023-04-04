Ralf: "Melbourne'ün son bölümünde yaşananlar şaka gibiydi"
Ralf Schumacher, Melbourne hafta sonunda alınan kararların "şaka gibi" olduğunu söylüyor.
Melbourne çok kaotik bir yarıştı ve özellikle yarış sonunda alınan kararlar, uzun süre boyunca tartışılacak gibi görünüyor.
Yarış direktörü Niels Wittich'in özellikle son bölümde güvenlik aracı kullanabilecekken yarışı kırmızı bayraklarla durdurması, elbette hem sürücüler hem de gözlemciler tarafından tepkiyle karşılandı.
Avustralya Grand Prix'sinin galibi Max Verstappen de dahil olmak üzere pek çok isim, geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayların analiz edilmesi ve FIA ile büyük bir toplantı yapılması gerektiğini düşünüyor.
Eski F1 pilotu ve Sky Deutschland yorumcusu Ralf Schumacher de bu görüşe katılıyor.
Schumacher, "Yarış güvenlik aracının arkasında bitebilirdi, buna hiç şüphe yok."
"Pistte bazı parçalar olsa bile, lastikler bunların etkisine dayanabilir ve herkes bitiş çizgisine ulaşabilirdi."
"Yarışı bu şekilde bitirmek bize ne getirdi? Hiçbir şey."
"Takımların bütçe sınırı altında çalıştığını unutmamalıyız. Ayrıca birkaç sürücü soruşturmaya tabi tutuldu - yarış direktörü bunun için kendinden utanmalı!"
"Başka bir yeniden başlangıca sahip olmaları ve pozisyon kazanma şansı elde etmeleri halinde sürücülerden temkinli olmalarını bekleyemezsiniz."
"Beni bağışlayın ama bu kötü bir şakaydı!" dedi.
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