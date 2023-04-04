Önceki / İtalyan basını Ferrari ve Wittich'e yüklendi Sonraki / MotoGP ve F1, aynı hafta sonunda yarış düzenlemeyi görüşüyor
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Ralf: "Melbourne'ün son bölümünde yaşananlar şaka gibiydi"

Ralf Schumacher, Melbourne hafta sonunda alınan kararların "şaka gibi" olduğunu söylüyor.

Ekleyen:
Ralf: "Melbourne'ün son bölümünde yaşananlar şaka gibiydi"
Haberi dinle

Melbourne çok kaotik bir yarıştı ve özellikle yarış sonunda alınan kararlar, uzun süre boyunca tartışılacak gibi görünüyor.

Yarış direktörü Niels Wittich'in özellikle son bölümde güvenlik aracı kullanabilecekken yarışı kırmızı bayraklarla durdurması, elbette hem sürücüler hem de gözlemciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Avustralya Grand Prix'sinin galibi Max Verstappen de dahil olmak üzere pek çok isim, geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayların analiz edilmesi ve FIA ile büyük bir toplantı yapılması gerektiğini düşünüyor.

Eski F1 pilotu ve Sky Deutschland yorumcusu Ralf Schumacher de bu görüşe katılıyor.

Schumacher, "Yarış güvenlik aracının arkasında bitebilirdi, buna hiç şüphe yok."

"Pistte bazı parçalar olsa bile, lastikler bunların etkisine dayanabilir ve herkes bitiş çizgisine ulaşabilirdi."

"Yarışı bu şekilde bitirmek bize ne getirdi? Hiçbir şey."

"Takımların bütçe sınırı altında çalıştığını unutmamalıyız. Ayrıca birkaç sürücü soruşturmaya tabi tutuldu - yarış direktörü bunun için kendinden utanmalı!"

"Başka bir yeniden başlangıca sahip olmaları ve pozisyon kazanma şansı elde etmeleri halinde sürücülerden temkinli olmalarını bekleyemezsiniz."

"Beni bağışlayın ama bu kötü bir şakaydı!" dedi.

paylaşım
yorumlar

İtalyan basını Ferrari ve Wittich'e yüklendi

MotoGP ve F1, aynı hafta sonunda yarış düzenlemeyi görüşüyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Horner, New York'ta F1 yarışı istiyor

Horner, New York'ta F1 yarışı istiyor

Formula 1

Horner, New York'ta F1 yarışı istiyor Horner, New York'ta F1 yarışı istiyor

Capito: "Andretti uzun yılar sporda kalabilecekse gelmeli"

Capito: "Andretti uzun yılar sporda kalabilecekse gelmeli"

Formula 1

Capito: "Andretti uzun yılar sporda kalabilecekse gelmeli" Capito: "Andretti uzun yılar sporda kalabilecekse gelmeli"

Alonso: "En iyi takımlarla savaştığınızda, yaklaşımınız değişiyor"

Alonso: "En iyi takımlarla savaştığınızda, yaklaşımınız değişiyor"

Formula 1
Avustralya GP

Alonso: "En iyi takımlarla savaştığınızda, yaklaşımınız değişiyor" Alonso: "En iyi takımlarla savaştığınızda, yaklaşımınız değişiyor"

Son Haberler

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.