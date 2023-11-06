Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı"

Verstappen Pazar günkü Brezilya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlarken Norris altıncı sırada yer alıyordu.

Ancak Charles Leclerc'in formasyon turundaki kazasının ardından yarış dışı kalması ve Fernando Alonso'nun Aston Martin'ini keskin bir şekilde sağa çevirmesiyle, Norris için startta önü oldukça açıldı ve Verstappen'in ardına kadar geldi.

Kırmızı bayrağın ardından yarış yeniden başladığında Norris, Verstappen ile yarışabilen tek pilottu. 8. turda liderliği ele geçirmeye çalışırken Verstappen'i oldukça zorladı.

Birkaç viraj sonra tekrar dıştan geçmeyi denedi Verstappen buna müsaade etmedi ve çok geçmeden DRS mesafesinden uzaklaştı.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Ralf Schumacher, walks the track

Yine de Schumacher, McLaren'in Red Bull ile arasındaki farkı kapatmasının iyi bir işaret olduğunu söylüyor.

Altı kez Grand Prix kazanan pilot Sky Deutschland'a verdiği demeçte, "Biraz zaman alacak ama yaklaştılar."

"Max Verstappen de başlangıçta fark etti ve biraz daha çekingendi. Bir noktada yakın görünüyorlardı."

"Ama Piastri'nin hâlâ kendini geliştirmesi gerekiyor." dedi.