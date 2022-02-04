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Ralf, Mazepin'in araç gelişimine yardım edebileceğini düşünmüyor

Ralf Schumacher, Mick Schumacher'in Haas'taki gelişim çalışmalarında yalnız kaldığını ve Nikita Mazepin'in 2022 Haas aracını geliştirmeye yardımcı olacak “doğru kişi” olmadığını söyledi.

Ralf, Mazepin'in araç gelişimine yardım edebileceğini düşünmüyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula 1, geçişleri artırabilmek ve sürücülere birbirleriyle mücadele edebilme fırsatı vermek adına  bu sezon yeni araç konseptine geçiş yapmıştı.

Haas bir yıldan fazla bir süredir yeni araç üzerinde çalışıyor ve bu açıdan 2021 aracına neredeyse hiç güncelleme getirmediler.

Bundan ötürü de Haas, geçen yıl puan alamayan tek takımdı ve sezonu açık şekilde son sırada tamamladı.

Ayrıca Haas'a Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki genç sürücü ile yarışmak da pek yardım etmedi. Mick, takım arkadaşına büyük üstünlük kurarken, Rus pilotun ilk yıl performansı pek de iyi değildi.

Bu açıdan Mick, ilk yılında dikkatleri üzerine çekerken, Mazepin'e karşı önemli eleştiriler vardı.

Mick'in amcası Ralf Schumacher, son açıklamasında Mick'e destek verdi ve Haas'ın kendisine puan alabileceği iyi bir araç sağlamasını umduğunu belirtti.

Motorsport-Total'e konuşan Ralf, "Takım şimdi onun kazanması için bir temel oluşturmalı. Sonrasında her şey Mick'in bu durumla nasıl baş ettiğiyle alakalı olacak."

“Şu anda nispeten yalnız sürüyor, genç yaşına rağmen takımın gelişimini yönlendirmesi ve kararlar alması gerekiyor."

"Çünkü Nikita, bazen hızlı sürebilen fakat genel anlamda sönük kalan birisi."

“Bu yüzden  gelişmekte olan bir takımda, Mick ile beraber yeni aracı geliştirmek için doğru kişi olup olmadığından pek emin değilim.” dedi.

Ralf, Mick'in geçen yıl sadece bir pilot olarak değil, bir kişi olarak da çok geliştiğini söyledi.

“Geçen yıl çok şey öğrendi. Takımda bir şeyler ters giderse, ekibinden hemen özür diliyor ve  çalışmaya devam ediyor."

Mick Schumacher, Haas

Mick Schumacher, Haas

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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