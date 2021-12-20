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Formula 1 Haberler

Ralf: "Mazepin, F1'de yarışmak yerine başka bir şey yapmalı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Nikita Mazepin'e başka şeylerle uğraşma tavsiyesinde bulunuyor.

Ralf: "Mazepin, F1'de yarışmak yerine başka bir şey yapmalı"

Formula 2'de geçirdiği iki yılın ardından bu yıl Haas'la anlaşarak Formula 1'e adım atan Nikita Mazepin, sezonun hayal kırıklıklarından birisi oldu.

Geçmişte Formula 1 aracı sürmesine rağmen, bu yıl özellikle yılın başında çok sayıda hata yapan Mazepin, taraftarlar tarafından epey eleştirildi ve sürekli spin atmasından ötürü kendisine çeşitli lakaplar bile takıldı.

Rus pilot, Schumacher'in katılamadığı iki sıralama turları hariç yıl boyunca Alman pilotu hiç geçemedi ve zaman zaman agresif hamleler de yaptı.

Gelecek yıl serideki ikinci yılını geçirecek olan Mazepin, daha iyi sonuçlar almayı umsa da, eski F1 pilotu Ralf Schumacher'den ilginç bir tavsiye geldi.

Ralf, Mazepin'in Formula 1'de yarışmak yerine yapabileceği başka şeylere odaklanmasının kendisi adına daha iyi olacağını düşünüyor..

Sky Sport Almanya'ya konuşan Ralf, "Mazepin Formula 2'de yarışırken kesinlikle  iyi bir sürücüydü."

"Ancak bu yıl yanlış yönde gitti ve bence farklı bir şey yapması gerekiyor. Formula 1'de yarışmak zorunda değil." dedi.

Mick'in amcası olan Ralf, Alman pilotun daha güçlü bir takım arkadaşına ihtiyaç duyduğunu, böylece kendisini daha fazla geliştirebileceğini söyledi.

Ralf, "Mick'in ona yardım edebilecek birine ihtiyacı var."

"Mick'in yalnız kalmaması ve takımın ilerleyebilmesi adına onunla birlikte çalışabilecek birisi gerekiyor." dedi.

Gelecek yıl Mick'in puan alıp almayacağı sorusuna ise Ralf, "Haas'ın ona nasıl bir araç verdiğine bağlı. Sonrasında bunu yapıp yapamamak onun elinde olacak." dedi.

Mick Schumacher, Haas

Mick Schumacher, Haas

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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