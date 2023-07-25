Ralf, Leclerc'in cezası hakkında: "Böyle şeyler hep onun başına geliyor"

Formula 1'in Hungaroring'de yeni bir sıralama formatına geçmesi ve Q1 için sert, Q2 için orta ve Q3 için yumuşak lastiklerin kullanılması gerektiğinin açıklanmasıyla Leclerc 6. sırayı elde ederken, takım arkadaşı Carlos Sainz 11. oldu.

Yarışta da işler pek iyi gitmedi, çünkü Monakolu pilot pit şeridinde hız yaptığı için aldığı beş saniyelik zaman cezasıyla podyuma çıkma mücadelesi verecek hıza sahip değildi.

Çizgiyi 6. sırada geçmesine rağmen Leclerc, aldığı cezayla George Russell'ın gerisine düştü ve yarışı 7. bitirmiş oldu. Sainz ise 8. sırayı elde etti.

Sky Almanya'ya konuşan Leclerc'e Macaristan'da araçla ilgili sorunların neler olduğu soruldu: "Artık bilmiyorum. Bir hafta sonundan diğerine çok fazla değişiklik oluyor, bir şey tahmin etmek imkansız."

Bununla birlikte, aldığı cezanın kendisine hiç yardımcı olmadığını kabul ediyor.

Leclerc, "Başlangıçta kendimi rahat hissediyordum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"İkinci stintte çok zaman kaybettim ve yavaş pit stop işi daha da zorlaştırdı."

"Sonra tabii ki hız cezası vardı, bu yüzden tekrar geriye düştüm." dedi.

Sky Sports yorumcusu Ralf Schumacher Leclerc'in hatasıyla ilgili şunları söyledi: "Bu kadar tecrübeyle bu yaşanmamalıydı."

"Bunlar her zaman onun başına gelen şeyler. Elbette, işler kötü gidebilir ama bu onun sürüşüyle alakalı olmamalı."

Leclerc, insanların sadece 'işler ters gittiğinde' yorum yaptığını söyleyerek eleştirilere yanıt verdi.

Ferrari pilotu, "Aracın içinde iyi gittiğinizi hissettiğinizde bunu kimse fark etmiyor, ama kötü olduğunuz anda herkes bunu görüyor."

"Bu da işi zorlaştırıyor ama bu, oyunun bir parçası." dedi.

Ancak Ferrari'nin son haftalarda 'geride kaldığını' kabul etti: "Yapacak çok işimiz var ve McLaren kadar büyük bir adım atmak bize bağlı."