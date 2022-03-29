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Ralf: "Leclerc ve Verstappen'in savaşları bu yıl bize büyük keyif verecek"

Eski Formula 1 pilotu ve yorumcu Ralf Schumacher, Charles Leclerc ve Max Verstappen'in mücadelesinin bu yıl kendilerine büyük keyif vereceğini söylüyor.

Kemal Şengül
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Ralf: "Leclerc ve Verstappen'in savaşları bu yıl bize büyük keyif verecek"
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Max Verstappen ve Charles Leclerc, sezonun ilk iki yarışında birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisine girdiler.

Bahreyn'deki ilk mücadelenin galibi Leclerc olurken, Suudi Arabistan'daki yakın savaşı Verstappen kazandı.

İkilinin araçları şu anda benzer performans gösterdiği için, bu savaşın hemen hemen her yarışta yaşanması çok muhtemel.

Ralf Schumacher, Sky Almanya ile yaptığı röportajda bu konuya dikkat çekerek, ikili arasındaki mücadelenin "keyif verici" olduğunu belirtti.

Ralf, şöyle dedi: "Harika bir mücadeleydi. İkisi de harika bir performans sergileyip, yarış yeteneklerini en üst seviyede ortaya koydular."

"Bu sezon Max ve Charles'ın savaşı bize büyük keyif verecek. Şampiyonluk mücadelesinin Cidde'deki savaşlarıyla aynı dozda geçeceğini düşünüyorum."

"Charles'ın Max'in ataklarına verdiği tepkileri görmek güzeldi. Sonrasında rakibinin önünde kalmak için taktik değiştirmek zorunda kaldığını fark etti. Verstappen sondan bir önceki virajda, geçiş yapmak için birkaç girişimde bulundu fakat Leclerc her seferinde bu hamlelerine yanıt verdi."

"Sonrasında Max taktik değiştirdi. Leclerc'e yaklaşıp, onu hemen geçmedi. Bunun için start/finiş düzlüğündeki belirleyici noktayı bekledi ve sonunda Leclerc liderliğini daha fazla koruyamadı."

"Yeni araçlarla mücadelenin doğası değişti. Artık arkadaki sürücü, rakibiyle savaşırken, ona yakın kalıp neler yapabileceğini sakince düşünebiliyor. Önceden böyle değildi, yavaşlamanız gerekirdi, aksi takdirde lastikle çalışmayı bırakı ve araç aşırı ısınırdı."

"Bana göre Max akıllıca davrandı. Yarış sonunda Leclerc'e karşı daha fazla mücadele şansına sahip olmak için lastiklerini korudu. İzlemesi keyifliydi. Eşit seviyedelerdi ve ikisi de bu mücadelede hangi hamleleri yapacaklarını gayet iyi biliyordu."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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