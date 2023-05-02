Ralf: "Leclerc, Hamilton'ın yerine geçmeyi umuyor olabilir"

Geleceğin dünya şampiyonu olarak görülen Leclerc, geçen yılın ilk üç yarışından ikisini kazandıktan sonra Red Bull pilotu Max Verstappen'e 46 puan fark atmış, ancak Ferrari'nin sezon ilerledikçe geriye düşmesinin ardından sezon sonunda Hollandalı pilotun 146 puan gerisinde kalmıştı.

Bu başarısızlığın ardından Mattia Binotto Ferrari takım patronluğundan istifa etti ve yerine Sauber'den Fred Vasseur getirildi.

Ancak Leclerc'in yeni sezona sorunlu bir başlangıç yapması ve ilk üç yarışın ikisinde yarış dışı kalmasıyla takımdaki geleceği konusunda şüpheler ortaya çıktı.

Mercedes'in de 2023'e iyi bir başlangıç yapamaması nedeniyle Hamilton'ın geleceği belirsizliğini korurken - yedi kez Dünya Şampiyonu pilotun mevcut sözleşmesi bu yılın sonunda sona erecek - Leclerc'in Hamilton'ın yerine geçecek en önemli aday olduğu söyleniyor.

Leclerc'in sözleşmesi 2024'ün sonuna kadar devam ediyor. Ancak Schumacher, Ferrari tarafından belirli performans maddelerinin yerine getirilmemesi durumunda anlaşmanın feshedilebileceğine inanıyor.

Formel1.de YouTube kanalı aracılığıyla konuşan Schumacher şunları söyledi: "Charles Leclerc'in Lewis Hamilton'ın yerine geçmeyi umuyor olabileceğine inanıyorum."

"Asıl soru şu: Hâlâ takımda kendini rahat hissediyor mu? Arka planda neler oluyor? Bu çok önemli. Kendini hâlâ evinde hissediyor mu?"

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Duygular hızla bir karara dönüşür. Bir noktada pilot şu anda nerede olduğunu umursamaz ve şöyle der: 'Hey, burada istediğim gibi performans gösteremiyorum, artık kendimi evimde hissetmiyorum ve yeni bir şey yapmak istiyorum'."

"Bu Charles Leclerc için gerçekleşebilir."

Mercedes ve Leclerc arasındaki bağlantılar Azerbaycan GP hafta sonunda yepyeni bir seviyeye taşındı ve Toto Wolff, Leclerc'in uzun vadede takımın radarında olabileceğini söyledi.

Mercedes'in 2022'nin sonlarında Leclerc ile bir ön sözleşme yaptığına dair söylentiler devam ederken, 25 yaşındaki pilot takımla görüşüp görüşmediği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Hayır, henüz değil, şu an için değil."

"Şu anda tamamen içinde bulunduğum projeye, yani Ferrari'ye odaklanmış durumdayım."

"Gelecek için kendime tamamen güveniyorum, neler olacağını göreceğiz; ancak Ferrari'de kendime tamamen güveniyorum."

"Ferrari'ye tamamen bağlıyım ve Ferrari'yi seviyorum."

"Bu takımda olmak benim için her zaman bir hayaldi ve önceliğim bu takımla bir Dünya Şampiyonluğu kazanmak." dedi.