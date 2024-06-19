Ralf: "İspanya'da Red Bull, Verstappen ile büyük bir avantaja sahip olacak"
Ralf Schumacher, Red Bull'un Max Verstappen ile İspanya Grand Prix'si hafta sonuna favori olarak gireceğini söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the trophy in celebration
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
RB20'de son zamanlarda yaşanan sorunlara rağmen Red Bull son üç yarışın ikisini kazandı.
Imola'da, Monaco'da ve son olarak Montreal'de kerblerde yaşanan sorunlar McLaren ve Ferrari'nin de dahil olduğu üçlü bir şampiyonluk mücadelesi için umut verirken, Barcelona pisti Red Bull'un gerçek bir sınavı olarak görülüyor.
Pist, orta ve yüksek hızlı virajların karışımın sebebiyle herhangi bir zayıflığı ortaya çıkaran bir 'şasi pisti' olarak biliniyor. Red Bull danışmanı Helmut Marko, RB20'nin zorlanması durumunda takımın ciddi bir sorun yaşayacağını iddia ediyor.
Verstappen İspanya'da yer efekti dönemindeki iki yarışı da kazandı. Altı kez yarış kazanan Schumacher son Dünya Şampiyonu'nun bu hafta sonu hat-trick yapacağını düşünüyor.
Schumacher, Sky Germany köşesinde, "Barselona her zaman karmaşık bir pist oldu ve olmaya da devam edecek."
Ralf Schumacher
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Yani burada en iyi araç konseptine sahip takım kazanacak çünkü tüm araçların zayıflıkları ortaya çıkacak."
"Ferrari lastik aşınması konusunda yine biraz sorun yaşayacak ve Max Verstappen Red Bull ile büyük bir avantaja sahip olacak."
"Burası Red Bull için sorun teşkil etmeyen bir pist. McLaren çok yönlü olarak geri dönecek çünkü şu anda Formula 1'de en çok aranan pilotlardan biri haline gelen Lando Norris ile birlikteler."
"Ancak asıl soru işareti şu olacak: Mercedes Kanada'daki performansının üzerine koyabilecek mi? Açıkçası pek sanmıyorum."
"Bunun nedeni motorun güçlü yönlerinin Kanada'da olduğu gibi aynı ölçüde kullanılamaması. Ancak son zamanlarda gösterdikleri yükselişi devam ettirmelerini umuyorum." dedi.
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