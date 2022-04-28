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Formula 1 Haberler

Ralf: "Imola, Aston Martin için saman alevi gibi"

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Aston Martin'in ilerleyen yarışlarda Imola sonucunu tekrarlayabileceğine inanmıyor.

Kemal Şengül
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Ralf: "Imola, Aston Martin için saman alevi gibi"
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Aston Martin şampiyonanın dördüncü ayağı olan Imola'ya bu yıl puan alamayan tek takım olarak gelmişti fakat hafta sonundan çifte puanla ayrıldılar.

Sebastian Vettel karmaşık koşullarda, sıralama turlarında ilk ona girerken, pazar günü güçlü bir yarış çıkardı ve sekizinci olarak bu yılki en iyi sonucunu aldı.

Diğer tarafta Lance Stroll de pazar günü 10. olarak bu yılki ilk puanını aldı. Böylelikle Aston Martin, hafta sonunu çifte puanla kapatmış oldu.

Ancak Ralf Schumacher, Sky Almanya ile olan röportajında, bu sonucun Aston Martin için tek seferlik bir sonuç olduğunu söyledi ve "saman alevi" benzetmesinde bulundu.

Ralf, “Imola'nın Aston Martin için bir tür saman alevi olduğunu düşünüyorum."

"İki hafta sonra Miami'ye gideceğiz ve Aston Martin'in orada bu kadar iyi olmasını beklemiyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22,Mick Schumacher, Haas VF-22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22,Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Erik Junius

"Yine de orası yeni bir pist, sıcaklıklar daha yüksek olacak. Bütün takımların sorunlar yaşadığını görebiliyoruz. Nasıl gideceğini ben de merak ediyorum." dedi.

Ralf, Vettel'in performansından övgüyle bahsetti.

"Sebastian Vettel çok daha iyi bir iş çıkardı. Imola'da bir kez daha yağmur altında iyi bir sürücü olduğu ortaya çıktı."

"Çarpıcı olan şey, Aston Martin'in yağmurda kuru zeminden daha iyi olmasıydı."

"Vettel'in kuru bir yarışta ilk ona gireceğini düşünmüyorum. Bunu sprint yarışında da gördük. İşler o noktada, yarışta olduğu kadar iyi gitmedi. Ancak sonunda güçlü bir sekizincilik aldı."

"Takım arkadaşı Lance Stroll'ün de 10. olarak, iyi bir iş yaptığını unutmamak gerekiyor."

"Bu, aracın bir şeyler yapabileceğini gösteriyor. Her halükarda bir umut ışığı oldu."

"İkisi de araca daha fazla alışırsa, sonuçların giderek daha tutarlı ve iyi olacağını düşünüyorum."

Aston Martin, bu sonuçla şampiyonada dokuzuncu sıraya yükseldi ve şu anda Williams'ın dört puan önünde yer alıyorlar.

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