Ralf: "Hulkenberg, Mick'e alternatif olamaz"

Haberi dinle

Haas bu sezon Mick Schumacher ve Kevin Magnussen ikilisiyle yarışırken, gelecek sezon hangi isimlerle yarışacağına henüz karar vermediler.

Haas, Magnussen'in anlaşması çok yıllık olduğu için Danimarkalı sürücünün takımda kalacağını doğruluyor ancak Schumacher'in geleceği belirsiz.

Schumacher bu yıl inişli çıkışlı bir performans sergiledi ve söylentiler Nico Hulkenberg'in Magnussen'in takım arkadaşı olacağı yönünde.

Bunu gören eski F1 pilotu ve Mick'in amcası Ralf Schumacher, Mick'in yerine Hulkenberg'i almanın Haas için doğru karar olmayacağını belirtti.

Williams ve Toyota ile yarışan Ralf, yeğeninin yaşını ve potansiyelini işaret ediyor.

Ralf, "Nico'ya karşı kötü hiçbir düşüncem yok ama bence şu anda gerçek bir alternatif değil. Bana göre son yarışlardaki performansına bakarsanız koltuk için en iyi isim Mick."

"Performansı doğru yönde gidiyor ve aklında Mick olmayan tüm takım patronları bence büyük hata yapıyor. Bir takım patronu olsaydım, şu anda pazarda kimlerin olduğuna baktığımda, kimi alacağıma dair kafamda hiçbir soru işareti olmazdı."

"Mick şu anda kariyerine yeni başlıyor, gelişiminin daha ilk döneminde, bu yüzden öğrenecek çok şeyi var."

"Hulkenberg ve Daniel Ricciardo gibi diğer adaylar ise Formula 1'de 10 yıldan fazla deneyime sahip, bu yüzden gelişim alanları daralıyor."

"Ayrıca Daniel büyük bir risk, çünkü son yıllarda zorlanıyordu."

"Pierre Gasly Alpine için muhtemelen pazarlama nedeniyle önce geliyor. Jack Doohan ise bir ya da iki yarış çıkarmış olsa da F1'e girmesi için çok erken."

"Yani Mick'in gelecek yıl Formula 1'de olacağına inanıyorum. Onun çok büyük bir gücünü fark ettim: Her zaman soğukkanlılığını koruyor. Şimdi bile, yani üzerindeki baskının çok yüksek olduğu zamanlarda dahi durumla harika baş ediyor."

"Bence Haas, Mick için iyi bir takım. Gunther başlangıçta sertti ancak konunun özgünde haksız değildi çünkü Mick başlangıçta çok fazla hasara yol açtı. Kevin'in de açıkça gerisindeydi. Ancak durum değişti."

"Sadece Günther'in olaylarla başa çıkma konusunda özel bir tarzı var ve bu bazen motive edici olmayabiliyor." dedi.