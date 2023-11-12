Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"

Nico Hulkenberg, üç yıllık aradan sonra geri döndüğü Formula 1 gridinde, özellikle sıralama performansıyla dikkat çekti.

Yarış şartlarında Haas'ın yaşadığı sorunlar nedeniyle puan almakta zorlanan Alman pilot, şampiyonada gerilerde yer alıyor.

Yakın zamanda güncelleme paketi getiren Haas'ın beklenen adımı atamamasıyla Hulkenberg, takımı eleştirmekten kaçınmadı.

Hulkenberg takımla bir yıl daha devam edecek fakat Ralf Schumacher'e göre tavırları, takımdan ayrılmanın yolunu aradığını gösteriyor.

Ralf, "Haas Hulkenberg'e F1'e geri dönme fırsatı verdi. Bu nedenle Haas'ta kalmasının adil ve iyi olduğunu düşünüyorum."

"Fakat Hulkenberg, Haas'ın konsept anlamında bir çıkmaza girdiğinin farkında. Ne yaparlarsa yapsınlar, muhtemelen artık orta grupta yarışacak kadar iyi olmayacaklar. Bu Hulkenberg için talihsizlik."

"Durumla açık ve dürüst şekilde ilgileniyor ama belki de bundan kurtulmanın bir yolu olmasını da umuyor."

"Sözleri, yüz ifadesi çok şey anlatıyor."

"Onu anlıyorum çünkü artık gençleşmiyor. Hâlâ yarışıyor fakat 200'den fazla yarışa katılmasına rağmen hâlâ podyuma çıkamadı. Hal böyle olunca sabırsızlanıyorsunuz."

"Haas'a çok para yatırılması gerekiyor. Oradan buradan birkaç parça satın alıp, bunları bir araya getirmekle olacak iş değil." dedi.