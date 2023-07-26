Ralf: "Hulkenberg başka bir takıma geçmeli"

Hulkenberg, F1'den uzak kaldığı süre boyunca hızından hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı ve son olarak 2019'da tam zamanlı olarak yarıştıktan sonra bu yıl Haas ile spora geri döndü.

Alman pilot, özellikle sıralama turlarında Kevin Magnussen'e üstünlük sağladı ancak Haas'ın yarış temposundaki eksikliği nedeniyle 11 yarışta sadece bir kez puan alabildi.

Haas'ın yarışlardaki tempo eksikliği göz önüne alındığında, Schumacher vatandaşının sporda uzun vadeli bir geleceği olmasını istiyorsa başka bir takımda yer alması gerektiğini düşünüyor.

Sky Almanya için yazdığı köşe yazısında Schumacher, "Başka bir kokpit Hulkenberg için daha iyi olacaktır."

"Geleceği açısından, Hulkenberg'in ne kadar seçeneği olduğu tartışılmalı. Ama muhtemelen herhangi bir seçenek onun için Haas'tan daha iyi olacaktır."

"Dışarıdan baktığınızda diğer takımlarda daha fazla potansiyel olduğunu görüyorsunuz. Örneğin Williams'ta çok fazla yatırım var ve dolayısıyla orada yeni bir ivme var, aynı zamanda AlphaTauri'de de öyle. Ama Haas'ta ise işlerin durma noktasında olduğunu hissediyorsunuz."

"Ancak Nico için yeni bir kokpit bulmak kolay değil. Sıralama turlarında mükemmel ancak yarışta potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor gibi bir imajı var, bu yüzden gerçekten iyi bir araca sahip olmak istiyor. Sanırım şu anda bunu kanıtlama fırsatı bulamadığı için biraz zorlanıyor ama bence yine de harika bir iş çıkarıyor." dedi.