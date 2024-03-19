Ralf: "Horner görevinden 'derhal' ayrılmalı"
Ralf Schumacher, Christian Horner'ın Red Bull'daki görevini bırakması gerektiği görüşünde.
Ralf Schumacher
Mark Sutton / Motorsport Images
Kuruluşundan beri Red Bull'un başında yer alan Christian Horner, bir kadın çalışana karşı "uygunsuz davranışlarda bulunduğu" iddiasıyla soruşturma altına alındı.
Bu konu, sezon öncesi testlerden bu yana her gün konuşuluyor ve herkes görüşlerini paylaşıyor.
Elbette bunun takım içerisinde bir takım sorunlara yol açtığı da düşünülüyor ve açıklamalar da bunu doğrular nitelikti.
Son olarak Ralf Schumacher, Horner hikayesinin şu ana kadar 2024 sezonunun sportif yönlerini gölgede bıraktığını savundu.
Alman pilot Sport1'e verdiği demeçte Ralf, "Ailesi için üzgünüm ama tüm bunları başlatan tek bir kişi vardı, o da kendisi."
"Bu konuda konuşmak istemediğini söyleyip durmasını kabul edemiyorum."
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing
Fotoğraf: Motorsport Images
"Kendi tecrübelerime dayanarak konuşuyorum; boşanmamdan sonra, böylesine özel bir meselenin kamuoyu önünde konuşulması başlangıçta zordu."
"Ancak öyle bir zaman geliyor ki artık bu konuşmak zorunda kalıyorsunuz çünkü tüm taraflar için en iyisi bu oluyor."
"Örneğin kadın çalışandan bu konuyla alakalı hiçbir şey duymuyorsunuz ve bu iyi bir şey değil. Kimse onun hakkında konuşmuyor."
"Kesin olan bir şey var ki bu böyle devam ettiği sürece Red Bull'a büyük zarar veriyor olduğu."
"Horner hiç kimsenin takımdan daha önemli olmadığını kendisi söyledi. Bu cümleye uymalı ve mümkün olan en kısa sürede istifa etmeli." dedi.
Max Verstappen, Suudi Arabistan'da takımın merhum kurucusu Dietrich Mateschitz'in mirasını korumasının önemli olduğuna vurgu yapmıştı.
Horner'ın Mateschitz'in mirasını tehlikeye atıp atmadığı sorulduğunda Schumacher şu yanıtı verdi: "Şu anda o kadar ileri gitmezdim fakat her şey mümkün olduğunca çabuk çözülmeli. Ayrılması kimseye zarar vermez."
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