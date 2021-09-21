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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Ralf: "Hamilton'ın Monza kazası fazla dramatize edildi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher'e göre Lewis Hamilton'ın Monza kazasında yaşananlar fazla dramatize edildi.

Ralf: "Hamilton'ın Monza kazası fazla dramatize edildi"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, Monza'daki yarışta bu yıl ikinci kez kaza yaptılar. Fakat bu kez her iki pilot da yarışa veda etti.

Monza'nın dar ilk iki virajında yaşanan olayda, Verstappen'in aracı kerblere çıkmasının ardından havalandı ve Hamilton'ın aracının üzerine düştü.

Neyse ki Halo, görevini oldukça iyi yaptı ve İngiliz pilot olaydan yara almadan kurtuldu. Ancak tekrarlarda, Verstappen'in sağ arka tekerleğinin Hamilton'ın kaskının arka tarafına çarptığı görülebiliyordu.

Verstappen araçtan çıkarken, Hamilton o esnada aracın içerisindeydi ve aracını çakıl havuzundan çıkarmaya çalışıyordu. Hollandalı pilotun, böyle tehlikeli bir kazadan sonra İngiliz pilotun yanına gitmemesi, Hamilton'ın tepkisini çekti.

Hatta Hamilton, buna şaşırdığını ve kazadan sonra boynunda ağrılar olduğunu belirtti. Verstappen ise Hamilton'ın iyi olduğunu bildiğini, aracını çakıldan çıkarmaya çalışmasının da bunu gösterdiğini belirtti.

Kazanın ertesi günü Hamilton, New York'a giderek dünyaca ünlü MET Gala'ya katıldı ve gecenin şık isimlerinden biriydi.

Sport1'e konuşan Ralf Schumacher, bu durum göz önüne alındığında İngiliz pilotun durumunun fazla dramatize edildiğini düşünüyor.

Schumacher, "Lewis, bana göre Formula 1'e çok şey katan renkli bir isim."

"Fakat Lewis'in, kazanın ertesi günü New York'a uçtuğunu düşündüğümüzde bence [olay] fazla dramatize edildi." dedi.

Ayrıca Schumacher, bir kez daha "en ufak eleştiride" Hamilton'a arka çıkan Toto Wolff'un tutumunu eleştirdi.

Ralf, "Ortada Lewis'e yönelik herhangi bir eleştiri varsa, Toto hemen çıkıyor 'Yedi kez dünya şampiyonu hakkında böyle konuşamazsınız' diyor." dedi.

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