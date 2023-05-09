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Ralf: "Hamilton'ın kıyafetleri tüm ilgiyi kendi üzerine çekmek istediğini gösteriyor"

Ralf Schumacher'e göre Lewis Hamilton, ilgi odağı olmamaya dayanamıyor ve bunu da tuhaf giyim tarzıyla belli ediyor.

Szántó Dániel
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton Miami'de inişli çıkışlı bir hafta sonunu geride bıraktı. İngiliz pilot, Cumartesi günü sıralama turlarını ancak 13. sırada bitirirken, pazar günü güzel bir yükselişle altıncı oldu.

İngiliz pilot bu yıl özellikle tek turda George Russell'ı geçmekte zorlanıyor gibi görünüyor.

Ralf Schumacher Sky Deutschland'a yaptığı açıklamada, "Lewis kazanmamaya alışık değil."

"Dikkat çekmek istiyor ve bu her zaman kıyafet seçimlerine yansıyor."

"Miami'de takım arkadaşı George Russell'ın arkasında kaldı, bu da Hamilton için büyük bir ceza demek. Bu yıl sıralama turlarında düzenli olarak takım arkadaşına geçiliyor." dedi.

Ralf'e göre Mercedes'in geri dönüşü, Imola güncellemelerine bağlı.

Alman pilot, "Bu sezon gerçek bir tehlike olup olmayacaklarını, tüm bu güncellemeler geldiğinde göreceğiz."

"Şu anda umut edebileceğiniz tek şey Red Bull'un aracından en iyi şekilde faydalanamaması. Sadece o zaman başka birinin şansı oluyor."

"Güncellemelerden sonra özellikle Mercedes'in yeniden ayağa kalktığını görebiliriz, diğer takımlara o kadar güvenmiyorum."

"Oysa Mercedes Avrupa'ya tamamen yeni bir konseptle geliyor." dedi.

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