Ralf: "Hamilton'ın 2023'ten sonra ne yapacağı büyük bir soru işareti"

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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın mevcut kontratı 2023 sezonunun ardından sona eriyor ve henüz taraflar yeni anlaşma görüşmelerine başlamadılar.

Bunun yeni yılda başlaması ve sezon öncesinde tamamlanması bekleniyor. İki taraf da hali hazırda birlikte çalışmaya devam etmek istediği için, kontrat görüşmelerinin pozitif sonuçlanması bekleniyor.

Hamilton birden fazla kez devam etmek istediğini, en az birkaç yıl daha yarışabileceğini söyledi. Fakat Ralf Schumacher, bunun 2023 aracına bağlı olacağı görüşünde.

Ralf, Sport1'e verdiği demeçte şöyle dedi: "George Russell gelecek yıl yine Lewis Hamilton'dan daha hızlı olursa ne olacak?"

"Lewis o zaman kariyerine devam etmek isteyecek mi? Bence bunu görmek heyecan verici olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, waves on the drivers' parade Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lewis, Mercedes içerisinde o kadar büyük bir değere sahip ki takımda kalmak ya da devam etmek isteyip istemediğini seçmek onun elinde olacak."

"Paranın onun seçiminde önemli bir rol oynayacağını düşünmüyorum çünkü zaten fazlasıyla parası var."

"Bakalım yeni Mercedes, hangi sürücüye daha iyi uyacak? Bana sorarsanız belirleyici faktör bu olacak."

Ralf, eğer Hamilton emekli olursa, Mick'in koltuğu kapabileceğine inanıyor.

"Lewis şüphesiz en iyi sürücülerden biri fakat artık en genç sürücü değil. Zamanın onun lehine değil, bu nedenle işlerin nasıl gelişeceğini söylemek zor."

"Mercedes'in artık Mick'e sahip olması hem takım hem de Mick için iyi olacak."

"Mercedes'in patronu Toto Wolff, Mick'in yetenekleri göz önüne alındığında, ana sürücü koltuğuna geçmesi gerektiğini zaten söyledi."

"Bence 2024'te bazı ilginç seçenekleri olabilir. Audi kesinlikle, hem Mick hem de onlar için mantıklı bir seçim olur. Fakat Mercedes'te de bir şeyler olabilir.''

"Orada olmak Mick için harika bir fırsat. En iyi takımda çalışıp, onlardan çok şey öğrenebilir."