Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / McLaren: "Seidl'ın ayrılığı 'takımda ışık görmemesiyle' alakalı değil" Sonraki / Gasly: "2022 sezonu takımın beklentilerinden çok uzaktaydı"
Formula 1 Haberler

Ralf: "Hamilton'ın 2023'ten sonra ne yapacağı büyük bir soru işareti"

Ralf Schumacher, 2023 sezonunun ardından kontratı sona erecek Lewis Hamilton'ın Mercedes'te kalacağının "kesin olmadığını" düşünüyor.

Ekleyen:
, Editör
Ralf: "Hamilton'ın 2023'ten sonra ne yapacağı büyük bir soru işareti"
Haberi dinle

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın mevcut kontratı 2023 sezonunun ardından sona eriyor ve henüz taraflar yeni anlaşma görüşmelerine başlamadılar.

Bunun yeni yılda başlaması ve sezon öncesinde tamamlanması bekleniyor. İki taraf da hali hazırda birlikte çalışmaya devam etmek istediği için, kontrat görüşmelerinin pozitif sonuçlanması bekleniyor.

Hamilton birden fazla kez devam etmek istediğini, en az birkaç yıl daha yarışabileceğini söyledi. Fakat Ralf Schumacher, bunun 2023 aracına bağlı olacağı görüşünde.

Ralf, Sport1'e verdiği demeçte şöyle dedi: "George Russell gelecek yıl yine Lewis Hamilton'dan daha hızlı olursa ne olacak?"

"Lewis o zaman kariyerine devam etmek isteyecek mi? Bence bunu görmek heyecan verici olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, waves on the drivers' parade

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, waves on the drivers' parade

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lewis, Mercedes içerisinde o kadar büyük bir değere sahip ki takımda kalmak ya da devam etmek isteyip istemediğini seçmek onun elinde olacak."

"Paranın onun seçiminde önemli bir rol oynayacağını düşünmüyorum çünkü zaten fazlasıyla parası var."

"Bakalım yeni Mercedes, hangi sürücüye daha iyi uyacak? Bana sorarsanız belirleyici faktör bu olacak."

Ralf, eğer Hamilton emekli olursa, Mick'in koltuğu kapabileceğine inanıyor.

"Lewis şüphesiz en iyi sürücülerden biri fakat artık en genç sürücü değil. Zamanın onun lehine değil, bu nedenle işlerin nasıl gelişeceğini söylemek zor."

"Mercedes'in artık Mick'e sahip olması hem takım hem de Mick için iyi olacak."

"Mercedes'in patronu Toto Wolff, Mick'in yetenekleri göz önüne alındığında, ana sürücü koltuğuna geçmesi gerektiğini zaten söyledi."

"Bence 2024'te bazı ilginç seçenekleri olabilir. Audi kesinlikle, hem Mick hem de onlar için mantıklı bir seçim olur. Fakat Mercedes'te de bir şeyler olabilir.''

"Orada olmak Mick için harika bir fırsat. En iyi takımda çalışıp, onlardan çok şey öğrenebilir."

paylaşım
yorumlar
McLaren: "Seidl'ın ayrılığı 'takımda ışık görmemesiyle' alakalı değil"
Önceki haber

McLaren: "Seidl'ın ayrılığı 'takımda ışık görmemesiyle' alakalı değil"
Sonraki haber

Gasly: "2022 sezonu takımın beklentilerinden çok uzaktaydı"

Gasly: "2022 sezonu takımın beklentilerinden çok uzaktaydı"
Daha fazlası
Ezel Tan
Arnoux: "Verstappen ve Red Bull bazı yarışlarda rakiplerini ezip geçti"
Formula 1

Arnoux: "Verstappen ve Red Bull bazı yarışlarda rakiplerini ezip geçti"

Ricciardo: "Bazen detaylarda kaybolduk"
Formula 1

Ricciardo: "Bazen detaylarda kaybolduk"

Shwartzman: "Umarım insanlara kendimi yeniden hatırlatmışımdır"
Formula 1

Shwartzman: "Umarım insanlara kendimi yeniden hatırlatmışımdır"

Son Haberler

F1 2022 teknik: Mercedes, sezon başındaki sorunları nasıl galibiyetle taçlandırdı?
Formula 1 Formula 1

F1 2022 teknik: Mercedes, sezon başındaki sorunları nasıl galibiyetle taçlandırdı?

Mercedes, 2022 Formula 1 sezonunda tamamen yeni kurallara geçişin rakiplerine, spordaki hakimiyetini sona erdirmek için altın bir fırsat sağlayacağını biliyordu.

Newey: "Renault ile çalışmak çok rahatsız ediciydi, Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüm"
Formula 1 Formula 1

Newey: "Renault ile çalışmak çok rahatsız ediciydi, Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüm"

Red Bull'un başarılı tasarımcısı Adrian Newey, turbo hibrit döneminde Renault ile çalışmanın kolay olmadığını, bu nedenle bir ara Ferrari'ye geçmeyi düşündüğünü söylüyor.

Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"

Mercedes pilotu George Russell, Guanyu Zhou'nun kazasının ardından bariyerlere çıkmasını insani bir tepki olarak değerlendiriyor.

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"

Haas takım patronu Gunther Steiner, ilk yarışların ardından düşüşe geçmelerini beklemediğini, bunun biraz gizemli bir durum olduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.