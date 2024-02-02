Ralf: "Hamilton'ı Vasseur ikna etti"

1 Şubat 2024 Perşembe günü, pek çok Formula 1 taraftari için unutulmayacak bir gün oldu çünkü Hamilton'ın Ferrari için Mercedes'ten ayrılmaya karar verdi.

39 yaşındaki pilot beş ay önce Gümüş Oklar ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı fakat 2024 sezonundan başlamasından hemen önce -2024 sonrası için- çıkış maddesini kullanma kararı aldı.

Ralf Schumacher'e göre bu kararın ardındaki kilit isim Frederic Vasseur'dü.

Schumacher, Sky Sports'a verdiği demeçte, 'Fred Vasseur kilit isimdi."

"Onu uzun zamandır tanıyor. Takımla birlikte yaptıklarına, getirdiği hem sakinlik hem de soğukkanlılığa bakın."

"Ferrari artık daha iyi organize oluyor ve daha az hata yapıyor. Ferrari ve Mercedes dendiğinde bazılarının aklına hemen her iki takımda da efsanevi işler yapan Michael Schumacher geliyor."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat bunu Michael yüzünden (onu taklit etmek için) yaptığını sanmıyorum. Ferrari Formula 1 tarihinde olması gereken bir yer, özellikle de Lewis gibi çok şey başarmış ve ne yazık ki sekizinci şampiyonluğunu kazanamamış bir pilot için."

"Bazı pilotlar Ferrari ile kazanıyor ya da kariyerlerini orada sonlandırıyor, o da bunu istiyor olabilir."

"Ayrıca Formula 1 oldukça değişti. Takımlar açısından bakarsak, aracın direksiyonunda güvenebileceğiniz, doğal hız ve yetenekle donanmış birine ihtiyacınız var. Takıma yardım edecek ve aracı geliştirecek böyle çok fazla sürücü piyasada yok."

Schumacher, etrafına iyi bir takım kurulamadığı takdirde Hamilton'ın şampiyon olabileceğine inanmıyor. Fakat bu konuda garanti aldığı görüşünde.

"Çünkü her şey doğru insanların doğru yerde olmasıyla ilgili. Birkaç sezon önceki Mercedes'i düşünün. Bir sürücü olarak böyle bir ortama ihtiyacınız var."

"Lewis zeki biri ve bana göre bu kararı Ferrari'de yaşananları ya da yaşanacakları bilerek aldı."

"Fred bunun üzerinde çalışıyor."

Son olarak potansiyel Mercedes adaylarıyla ilgili de, "Wolff akıllı biri."

"Elinde bazı genç adamlar var. Belki Carlos Sainz olabilir ama ben onun Audi'ye gideceğini düşünüyorum."

"Sözleşmesi olan başka bir genç yetenek daha var, bu yüzden bekleyip nasıl gelişeceğini görmesi gerekiyor. Mick'in (Schumacher, ed.) bir şansı olabilir ama önlerinde değerlendirme için yeterli vakit var." dedi.