Ralf: "Hamilton, Verstappen seviyesinde değil"

Hamilton yıllarca dünya şampiyonluğunu korumayı başardı ve son yıllarda da araç yüzünden geride kalsa da, güçlü performanslar sergiledi.

Yine de 2021 Suudi Arabistan GP'den bu yana yarış kazanabilmiş değil.

Bu konuda Formel1.de'ye konuşan Ralf, "Hamilton hızlı sürmek için kazanabileceğini hissetmeli."

"Asıl soru şu: zamana ve sporun yeni kurallarına ayak uyduracak mı? Yeni kurallarla birlikte sürüş tarzı da değişiyor. Belki de bununla mücadele ediyordur."

"Şimdi Ferrari'ye gidiyor; kesinlikle deneyimini ve görüşlerini beraberinde getirecek. Fakat bence Ferrari zaten kendi yolunda gayet iyi ilerliyor."

"Elbette Vasseur'ün bu kadar parayı boşuna ödemeyeceğinden eminim. Hamilton'a performans gösterebilmesi için her şeyi yapacak. Ancak hem Charles Leclerc hem de Hamilton'ı memnun etmek zor bir iş olacak."

"Kimin önde olacağını ben de merak ediyorum. İki farklı sürücüye ihtiyaç duydukları her şeyi sunmak, takım için zorlu bir görev olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Hamilton hemen Leclerc'i domine etmeye çalışacak. Ayrıca mühendis ekibini ve aracın gelişimini de kendi yoluna çekmeye çalışacak. Bu sayede Leclerc için işleri gerçekten zorlaştırabilir."

"Takım arkadaşınız yenmek istediğiniz ilk kişidir; bunu unutmamalısınız."

"Eğer açık fikirli olur, savaşmaya ve yeni duruma adapte olmaya hazır olursa, tekrar dünya şampiyonu olabilir. Aksi takdirde olamaz."

"39 yaşında ve pek çok başarısı var. Bu ona özgüven veriyor ama buna çok fazla tutunursanız, işiniz zorlaşır."

Schumacher'in Hamilton ve son dünya şampiyonu Verstappen arasında ise net bir tercihi var.

"Hamilton elbette yedi kez dünya şampiyonu olmuş harika bir pilot. Ancak Verstappen'in niteliklerine sahip olduğunu düşünmüyorum."

"Bence Verstappen kadar istikrarlı değil. Her türlü şartta o 0.1 saniyelik ek zamanı bulmayı başaramıyor."

Peki Ferrari Verstappen yerine Hamilton'ı getirdiği için pişman olur mu?

Ralf, "Hiç sanmıyorum. Hamilton ile de çok şey başarabilirsiniz. Bence Ferrari çok iyi ve gelecek yıl da öyle olacak." dedi.