Ralf: "Hamilton ve Verstappen'in arasındaki savaş daha da kızışacak"
Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki savaşın daha da kızışacağını düşünüyor.
Pazar günü gerçekleştirilen Silverstone yarışında Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında temas yaşanmıştı.
Bu temasın ardından Verstappen büyük bir süratle bariyerlere çarptı ve yarış dışı kalarak çok önemli puanlar kaybetti.
Yarışı kazanan Hamilton, Hollandalı pilotla arayı 8 puana indirmiş durumda.
Schumacher, bu ilk tur kazasında hatalı olan tarafın Hamilton olduğu konusunda açıktı.
Schumacher, Sport Bild'e şöyle konuştu: "Bunun Lewis'in hatası olduğu açık. Orası geçiş yapabileceğiniz bir yer değil."
"Lewis, Max'e başka bir şey olmadığı için şanslıydı. Bana göre bu hamle sınırdaydı ve oldukça büyük bir darbeydi."
"Mücadeleleri artarak devam edecek ve umarım kimsenin canı yanmaz. Hamilton ve Verstappen, birbirleriyle olan ilişkileri açısından bana Senna ve Prost'u hatırlatmaya başladılar."
Alman pilota göre Hamilton'ın Mercedes'le iki yıllık yeni kontrat imzalaması, Verstappen'in Mercedes'i reddettiğini gösteriyor.
"Bana göre Hamilton'ın kontratını uzatması, temelde Max'in Mercedes'i reddettiği anlamına geliyor."
"Mercedes'in, geleceğini güvence altına almak için Verstappen'le anlaşmaya çalıştığını düşünüyorum. Fakat bu anlaşma gerçekleşmedi ve bence tel alternatif Lewis'ti."
Schumacher, Mercedes'in şu anda iyi bir motora sahip olsa bile şasi tarafında bir şeylerin yanlış olduğu fikrini destekliyor.
"Mercedes'in şimdi işleri tersine çevirip çeviremeyeceğini merak ediyorum çünkü Red Bull henüz neler yapabileceğini tam olarak gösteremedi."
"Mercedes hâlâ daha iyi motora sahip olan taraf gibi görünüyor fakat araçta bir sorun var."
"Bunu daha fazla yere basma gücüne sahip olmak için farklı bir arka kanat kullanmalarından ve bundan ötürü de düzlüklerde çok daha yavaş olmalarından anlayabilirsiniz."
Lewis Hamilton, Mercedes W12
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images