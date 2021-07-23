Ralf: "Hamilton ve Verstappen'in arasındaki savaş daha da kızışacak"

Pazar günü gerçekleştirilen Silverstone yarışında Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında temas yaşanmıştı.

Bu temasın ardından Verstappen büyük bir süratle bariyerlere çarptı ve yarış dışı kalarak çok önemli puanlar kaybetti.

Yarışı kazanan Hamilton, Hollandalı pilotla arayı 8 puana indirmiş durumda.

Schumacher, bu ilk tur kazasında hatalı olan tarafın Hamilton olduğu konusunda açıktı.

Schumacher, Sport Bild'e şöyle konuştu: "Bunun Lewis'in hatası olduğu açık. Orası geçiş yapabileceğiniz bir yer değil."

"Lewis, Max'e başka bir şey olmadığı için şanslıydı. Bana göre bu hamle sınırdaydı ve oldukça büyük bir darbeydi."

"Mücadeleleri artarak devam edecek ve umarım kimsenin canı yanmaz. Hamilton ve Verstappen, birbirleriyle olan ilişkileri açısından bana Senna ve Prost'u hatırlatmaya başladılar."