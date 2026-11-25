Formula 1 Las Vegas GP

Ralf: “Hamilton, Leclerc’i zihinsel olarak yıpratmak istiyor"

F1 yorumcusu Ralf Schumacher, Las Vegas Grand Prix'sinde yaşanan temasta Lewis Hamilton'ın kasıtlı olarak geri adım atmadığını savundu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 08:45

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Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Meksika Grand Prix'sinin ardından Las Vegas'ta da pist üstünde temas yaşayan Ferrari pilotları arasında hakemler Charles Leclerc'i kusurlu bularak Monakolu pilota 10 saniye zaman cezası vermişti. Yarışı 10. sırada tamamlayan Leclerc ile yaşanan temasın ardından konuşan Lewis Hamilton, takım içi mücadelelerin kendilerine zaman ve puan kaybettirdiğini belirterek, "Birlikte çalışıp hava koridorunda kalarak öndekileri yakalamalıydık ama sanırım aynı fikirde değildik. Bu durum bize çok fazla puana mal oldu ve yazık oldu, takım bunu kesinlikle hak etmiyordu" ifadelerini kullandı.

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Konuyu Sky Sports Almanya yayınında değerlendiren Ralf Schumacher, olayın temelinde Leclerc'in geçiş denemesinin yattığını kabul etse de Hamilton'ın temastan bilerek kaçınmadığını öne sürdü. İngiliz pilotun geçmişte Nico Rosberg döneminde uyguladığı psikolojik taktikleri şimdi de Ferrari garajına taşıdığını belirten Schumacher, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hatanın asıl sebebi geçiş hamlesini başlatan Leclerc'e ait, burada hemfikiriz.”

“Ancak dikkatli izlerseniz Hamilton'ın hiç geri adım atmadığını, Leclerc'i fark etmemiş gibi davrandığını da görebilirsiniz. Kendi yarışının zaten fiilen bitmiş olduğu için bunun kasıtlı bir hareket olduğuna inanıyorum.”

“Hamilton, Ferrari’de Leclerc'e açık ara üstünlük kuruyor. Ne pahasına olursa olsun birinci pilot olarak hakimiyetini kabul ettirmeye kararlı, Leclerc'e bir ders vermek ve onu zihinsel olarak yıpratmak istiyor.”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Hâlâ bugün bile Rosberg, Hamilton’un bu 'akıl oyunlarından' bahsetmeye devam ediyor, bu da geçmişte onun neler yaşadığını gösteriyor gösteriyor.”

“Artık bu durumu nasıl yöneteceklerine karar vermek ve birinci pilotun kim olduğunu netleştirmek Ferrari'ye kalmış. Eğer kontrolü sağlayamazlarsa birinin takımdan ayrılması gerekecek, bence buna şüphe bile yok."

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- Motorsport.com Ekibi

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