Formula 1
Ralf: "Hamilton, kendini Ferrari'den üstün görüyor"
Ralf Schumacher, Lewis Hamilton'ın Meksika GP'de takım telsizinden Charles Leclerc hakkında yaptığı yorumları sert bir dille eleştirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 12:00
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, Meksika'da yarışın startında karşı karşıya geldiler. Hamilton'a atak yapan Leclerc, şikanı pist dışından geçerek liderliği ele geçirdi ancak daha sonra 5 saniye zaman cezası aldı.
Ancak Ralf Schumacher'e göre asıl kabul edilemez olan, Lewis Hamilton'ın davranışlarıydı.
Schumacher, Hamilton'ın tutumunu şu sözlerle eleştirdi: "Lewis Hamilton kendisini Ferrari'den üstün görüyor."
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
"Takım arkadaşınızın ceza almasını telsizden istemek yapılmaması gereken bir şey. Ardından Al Capone gibi konuşup 'Çok büyük sorunlarımız olacak' diyerek tehdit etmek de cabası."
"Bu, köpeğin sahibini gezdirmesi gibi bir durum çünkü bir sürücüden çok takım patronu gibi davranıyor. Ben olsam böyle bir şeye kesinlikle müsamaha göstermezdim."
"Takımda acilen bir şeylerin değiştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde devam edemez. O durumda iki sürücü de birbirlerinin yarışını mahvetti. Ferrari, Meksika'da yarışı kazanmalıydı."
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- Motorsport.com Ekibi
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