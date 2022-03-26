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Ralf: "Hâlâ neden buradayız anlamıyorum"

Yorumcu Ralf Schumacher, piste bu kadar yakın bir noktaya düzenlenen saldırı sonrası yarışın iptal edilmemesine anlam veremiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ralf: "Hâlâ neden buradayız anlamıyorum"
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Yemenli husiler, yarış pistinden çok da uzak olmayan bir Aramco petrol tesisine, füzeli saldırı düzenlemişlerdi ve bu da padokta büyük endişelere yol açtı.

F1 dünyasında yer alan pek çok isim, yarış pistinde güvende olmadıklarını düşünüyorlardı fakat F1 yönetimi ve FIA, yerel makamlarla görüşerek durum hakkında bilgi aldı.

Yerel makamlar, saldırıların sivillere ya da yarışa yönelik değil, Aramco tesislerine veya benzeri yerlere yapıldığını belirttiler.

Ayrıca pistin çevresindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Sonuç olarak yarışın devam etmesi bekleniyor ve bu da F1'dekileri memnun etmiyor.

Şu anda Sky Almanya için çalışan Ralf Schumacher, piste bu kadar yakın bir noktada düzenlenen saldırı sonrası neden yarışın iptal edilmediğini anlamıyor.

Ralf, "Bu saldırı piste sadece 20 kilometre mesafede gerçekleşti. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Neden hâlâ burada olduğumuzu anlamıyorum. Bir an önce toparlanıp bu ülkeyi terk etmeliyiz." dedi.

Haberlere göre Schumacher tam da bunu yaptı ve ülkeyi terk etti. Ancak Formula 1'in bunu yapmasının o kadar da kolay olmadığını kabul ediyor.

"Şahsen bir ticaret veya politika gibi konularda uzman değilim, ben Formula 1 yorumcusuyum. Formula 1 üzerindeki baskının da çok fazla olduğunu düşünüyorum."

"Suudi Arabistanlılar yarışa ev sahipliği yapmak için çok para ödediler ve seri ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladılar."

"Yerel yönetim güvenlik konusuyla ilgilendiğini ve yarışın sorunsuz şekilde gerçekleşeceğini söylüyor. Sorun da bu. Bunu yapıp yapamayacakları konusunda hâlâ tartışma var."

"Şahsen bu konuda net bir fikrim var ve kendi kararımı verdim. Herkesin bunu kendi başına yapması gerekiyor."

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