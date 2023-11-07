Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"

Haas, 2023'e umutlu başlasa da, sezonun en kötü takımlarından birisiydi ve an itibariyle şampiyonayı son sırada götürüyorlar.

Finansal anlamda zaten iyi durumda olmayan Amerikalı ekip, sezonu bu noktada tamamlarsa daha da büyük bir darbe alacak.

Şu anda takımın finansmanı Gene Haas tarafından karşılanıyor ancak Ralf Schumacher'e göre yakında bir karar vermesi gerekecek.

Ralf, "Haas, Hulkenberg'e Formula 1'e dönme fırsatı verdi ve bu harika bir şey ancak takıma yönelik eleştirileri haklı."

"Nico takımın bir çıkmaza girdiğinin farkında. Günümüz Formula 1 seviyesine uygun olmadıkları hissi veriyorlar."

"Nico elinden geleni yapıyor, durumla çok açık bir şekilde ilgileniyor hatta belki de bir şekilde bundan kurtulmalarını umuyor. Yine de sabrının tükenmekte olduğunu görebiliyorsunuz."

"Gene Haas'ın çok para yatırması gerekecek. Bir parçayı buradan, diğerini şuradan alıp bir araya getirme fikrinin aslında ne kadar zor olduğunu görmüş olduk."

"Uzun vadede hiç şansları yok. Bir karar vermenin zamanı geldi. Seçeneklerden biri takımı satmak olabilir." dedi.