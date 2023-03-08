Ralf: "Ferrari'nin şampiyon olacağına inanmıyorum"

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Ferrari, 2022 yılının ilk yarışında duble yapmış ve toplam 44 puan almıştı. Bir yıl sonra Carlos Sainz'ın dördüncülüğüyle, ilk yarışın ardından sadece 12 puandalar.

Sezonun nasıl devam edeceğini şu noktada tahmin etmek kolay değil; geçen yılki yarış bunun en net örneğiydi.

Yine de Sky Sports yorumcusu Ralf Schumacher, Ferrari'nin 2023'te dünya şampiyon olabileceğine inanmıyor.

Ralf, "Her şeyi geride bırakmalarının çok fazla vakit alacağını ve Red Bull'un o zamana kadar arayı açıp gideceğini düşünüyorum."

"Yarıştan önce Jock Clear değerlendirme yaptı ve lastik aşınmasıyla ilgili hiçbir problemleri olmadığını söyledi. Kendi değerlendirmesinde nasıl bu kadar büyük bir hata yaptıklarını da bilmiyorum."

"Bu zaten testlerde sırasında zaten görülen bir şeydi." dedi.

Start action, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 leads Fotoğraf: Erik Junius

Schumacher, Bahreyn gibi lastiklere sert davranan pistlerde İtalyan ekibin zorlanmasını ama diğer pistlerde avantaj elde edebileceği görüşünde.

Schumacher, "Alonso'nun aniden aracıyla sorun yaşayacağı ve Ferrari'nin hızlanacağı pistler olacak."

"Havanın daha soğuk olduğu, asfaltın daha pürüzsüz ve aşınmanın az olduğu pistler, kendilerine kesinlikle yardım edecek."

"Bahreyn'i bir kıstas olmak zorunda değiliz. Mesela Mercedes, geçmişte Bahreyn'de hep zorlanmıştır." dedi.

Sainz ve Leclerc arasındaki mücadeleyi de yorumlayan Ralf, "Bence Leclerc saf hız açısından daha iyi bir pilot fakat yeterince tutarlı değil ve ayrıca çok fazla hata yapıyor."

"Elbette Bahreyn'de hata yaptı ve olanlar ona bağlı değildi. Tüm hafta sonu güçlüydü, hatasız sürdü ve Ferrari'sinden maksimumu aldı."

"Fakat her zaman değişiklikler oluyor. Yani Sainz da birdenbire öne çıkabilir. Bence güçlendikçe Leclerc'i baskı altına alabilir." dedi.

Ralf'e göre "teknik sorunlar ortaya çıkmadıkça" veya "iki takım arkadaşı savaşmadıkça" Red Bull'un şampiyon olacağı sıkıcı bir sezon bekliyor.