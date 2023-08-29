Ralf: "Ferrari'nin Monza için ev ödevini yapması gerekiyor"

Hollanda GP'sine 3. sıradan başlayan George Russell, podyuma çıkmayı beklerken damalı bayrağı 17. sırada geçmesinin ardından takıma "Bunu nasıl berbat ettik?" diye sordu.

Zandvoort pistinde yağmur yağmaya başladığında, Mercedes yağmurun sadece birkaç tur süreceğini tahmin ediyordu. Bu nedenle takım Russell ve Hamilton'ı kuru zemin lastikleriyle uzun süre pistte tuttu.

Ancak yağmur devam edince Mercedes, pilotlarını pite çağırmak zorunda kaldı. Geç gelen pit çağrısıyla, pitin ardından Hamilton ve Russell puan tablosunun dışında kaldı. Daha sonrasında Hamilton, toparlayarak 6. sırayı elde etmeyi başarsa da Russell günü 17. sırada noktaladı.

Takım patronu Toto Wolff, Sky Sports'a verdiği demeçte takımın, büyük bir yanlış yaptığını kabul etti: "[İlk pite giren] Perez'in ilk turda 25 saniye daha hızlı olduğunu görmedik."

"Elbette en iyi görüşe pilot sahiptir ve pilotun isteği pistte kalma yönündeydi."

"Tabii ki bu ortak bir karar. Şimdiye kadar bunu değerlendirme konusunda hep iyi oldular ama bu olayda hepimiz yanıldık."

Eski F1 pilotu olan Schumacher, bu olayı iletişimsizliğe bağladı.

Sky Deutschland'a verdiği demeçte Schumacher, "Temelde bu, iletişimle ilgili."

"Öncelikle meteoroloji radarının neden arızalandığını ve bilgileri aktarmadığını bulmaları gerekiyor."

"Bu tamamen işlendikten ve her şey yeniden gözden geçirildikten sonra, daha kısa bir iletişim şekline ihtiyaç olup olmadığına bakılacak."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, makes a stop Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bir şey daha var; sanırım artık pilotun çağrılması halinde gelmesi konusunda anlaşmaya varıldı." dedi.

Ancak Zandvoort pistinde zor bir gün geçiren sadece Mercedes değildi: Ferrari Carlos Sainz'ın elde ettiği 5. sırayla sadece 10 puan kazanırken Charles Leclerc yarıştan çekildi.

Monakolu pilot ilk turda Oscar Piastri ile temas yaşarken, Ferrari temastan kaynaklanan taban hasarı nedeniyle onu 41. turda Leclerc'i yarıştan çekti.

Schumacher, Leclerc'in hızına mal olan şeyin gerçekten de yere basma kuvveti kaybı olduğunu umuyor, aksi takdirde Ferrari'nin Monza öncesinde büyük bir sorunu olduğunu düşünüyor.

Schumacher, "Ferrari'nin ev ödevini yapması gerekiyor."

"Umarım gerçekten sebebini bulmuşlardır - ki bence de tabanla alakalıydı - aksi takdirde Leclerc için daha kötü olacak." dedi.

Schumacher, Sainz hakkında ise İspanyol pilotun gereğinden fazla agresif olduğundan bahsetti.

"Elindekilerle iyi bir iş çıkardı. Çok az hata yaptı, pistte her zaman agresif ve kimsenin geçmesine izin vermek istemiyor. Bazen fazla motive oluyor."