Ralf, Ferrari'nin attığı adımın yeterli olduğundan emin değil

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Ferrari, sezon öncesi testlerinin öne çıkan takımı olmayı başardı ve şu anda bazıları İtalyan ekibi Bahreyn GP'nin favorisi olarak gösteriyor.

Öbür tarafta Red Bull'un son günkü performansı göz önüne alındığında Ferrari'nin en hızlısı olup olmayacağı konusunda şüpheler var. Ayrıca Mercedes'in de elini henüz tam manasıyla açmadığı düşünülüyor.

Pozitif yorumlara rağmen eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Ferrari'nin son dönemde aracının potansiyelini hemen ortaya koyabildiğine, bunun kendilerine testlerde avantaj getirmiş olabileceğine dikkat çekti.

Schumacher şöyle dedi: "Testlere bakılırsa, Ferrari ileriye doğru gitmeyi başardı. Fakat atılan bu adımın zirveye çıkmaları için yeterli olup olmadığı henüz net değil."

"Ferrari, performans sınırına diğer takımlardan daha erken ulaşma eğiliminde olduğu için durum daha da belirsizleşiyor. Bu durumu geçen sene Cuma antrenmanlarında da görmüştük."

"Ancak Ferrari'yi podyumun zirvesinde görmeyi isterim, ki bu da tüm Formula 1 dünyası için çok önemli."

Fakat Ralf, değişen kurallarla beraber bazı sürprizler olacağından emin.

"Benim için en önemli şey artık sürücülerin birbirlerini yakından takip edebilmesi. Yeni kuralların getirilme amacı buydu."

"Genel olarak araçların aerodinamisi daha basit hale geldi ve ön kanatlar daha yukarı alındı. Geçmişte bazı kerblerde hasar görüyorlardı fakat artık durum böyle olmamalı."

"Araç gelişimine tüm takımlar sıfırdan başladığı için bazı sürprizler olması çok olası."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images