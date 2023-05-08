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Ralf: "Ferrari'de pilot hataları birikiyor"

Charles Leclerc'in iki kazası ve Carlos Sainz'in Miami Grand Prix'sinde pit şeridinde hız cezası alması üzerine Ralf Schumacher Ferrari'nin pilot hatalarının 'biriktiğini' söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Leclerc bu sezonki üçüncü ve dördüncü kazalarını antrenman ve sıralama turlarında olmak üzere Miami'de yaptı.

Sainz ise yarışta pit yolunda hız yaptığı için beş saniyelik bir ceza aldı. 

Sainz'ın aldığı ceza ona herhangi bir pozisyon kaybettirmemiş olsa da Schumacher, takımı 'pilot hatalarının artması' konusunda uyardı.

Schumacher Sky Deutschland'a verdiği demeçte, "Biraz sabırlı olmaları gerekiyor çünkü pilotların hataları birikiyor." 

"Tecrübesi sebebiyle Sainz, tekrar beş saniyelik bir ceza almamalı." dedi.

Eski F1 pilotu, Sainz ve Leclerc'in yarışın sonlarına doğru Mercedes pilotlarına yenilerek beşinci ve yedinci olmaları nedeniyle Ferrari'nin yarış temposu konusunda da endişeli.

Schumacher, "Pek bir şey değişmedi ama endişe verici olan yine çok kötü olan yarış temposuydu, gidişat pek iyi değil." dedi.

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