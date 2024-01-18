Ralf: "Ferrari pilotlarının ne zaman ne yapacağı belli olmuyor"
Formula 1'de altı yarış galibiyeti bulunan Ralf Schumacher, Ferrari'nin 2024'te şampiyonluk için mücadele edeceğinden şüphe duyuyor ve Charles Leclerc ile Carlos Sainz'in öngörülemez yapılarına dikkat çekiyor.
2023 sezonu Ferrari için büyük bir hayal kırıklığı oldu; 2022 nispeten iyi geçtiği için, bir sonraki yıl daha güçlü olmayı bekliyorlardı fakat öyle olmadı.
Yıl boyunca sadece bir galibiyet alabildiler ve şampiyonayı ancak üçüncü sırada noktalayabildiler.
Bunda en büyük pay hiç şüphesiz araçtaydı çünkü yeterince hızlı değildi ve yarışta geride kalıyordu. Fakat sürücüler de zaman zaman hatalar yaparak, bu başarısız sürece dahil oldular.
Hedef 2024 yılında bir kez daha ön tarafa dönmek fakat Ralf Schumacher, Leclerc ya da Sainz'ın "aptalca hatalar" yapmaya çok yatkın olduğuna inanıyor.
Formula For Success podcast'inde konuşan Schumacher, Red Bull'un ana rakibi olarak neden Ferrari'nin görülmediğiyle ilgili, "Şampiyonluk için yarışmaları mümkün olabilir ama iki pilotun da ne yapacağını asla bilemiyorsunuz."
"Yani yarışı önde götürseler bile ya spin atıyorlar ya da kaza yapıyorlar. Aslında birbirlerine çarpmıyorlar ama aptalca hatalar yapıyorlar, ki bu da beni çok şaşırtıyor."
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the post Qualifying Press Conference
"Bence Fred şu ana kadar iyi bir iş çıkarıyor. Grubun artık biraz daha iyi bir araya geldiğini ve daha az hata yaptığını, çok iyi pit stoplar gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Fakat şu anda onları en büyük rakip olarak görmüyorum; belki de yanılıyorumdur."
"İlk testi ya da ilk iki yarışı bir görelim. O zaman karar vermek daha kolay olacak. Fakat her şeyin araca bağı olduğunu biliyoruz." dedi.
Diğer takımları da yorumlayan Ralf, "Mercedes'in başarılı olmasını bekleyebiliriz ama performansları çok inişli çıkışlı."
"McLaren da bir seçenek olabilir. Oscar'ın büyük bir hayranıyım ama yarış temposu açısından zayıf kalıyor. Sıralama turlarında ise hiç hata yapmıyor."
"Norris'te ise durum tam tersi; sıralamalarda bazen çok fazla şey istiyor."
"Yine de Max'e meydan okuyabilecek biri varsa o da Lando'dur." dedi.
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