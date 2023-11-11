Ralf: "Ferrari her zaman biraz 'sorunlu bir çocuk' olmuştur"

Charles Leclerc, Brezilya'da en azından güçlü bir podyum fırsatı arıyordu çünkü Max Verstappen'in yanında ikinci sıradan başlıyordu.

Ancak formasyon turunda kaza yaparak yarışa veda etmiş oldu.

Takım arkadaşı Sainz de, birkaç yarış önce yakıt deposu sorunu nedeniyle Katar Grand Prix'sinde start alamamıştı.

F1Nation podcast'inde Ferrari'nin dayanıklılık sorunlarından ne kadar endişe duyduğu sorulduğunda Sainz şu yanıtı verdi: "Biraz endişeliyim."

"Açıkçası, bizden daha az sorun yaşayan takımlar var. Bu da bize, daha iyisini yapmamız gerektiğini gösteriyor."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Ralf Schumacher

"Ama aynı zamanda Mercedes'le olan mücadelemizde sınırları zorluyoruz ve her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Belki diğer takımlar biraz daha fazla marjla yarışıyorlardır."

2023 sezon sonu, Ferrari'nin 2008'den bu yana devam eden yeni şampiyonluk zaferi bekleyişinin en azından bir sezon daha uzaması demek olacak.

Ancak altı kez F1 yarışı kazanan Schumacher, kardeşi Michael Schumacher'in direksiyonda olduğu Ferrari'nin ihtişamlı günlerinde bile başarının bir gecede gelmediğini söylüyor. Bu nedenle takım patronu Fred Vasseur'ün görevdeki ilk sezonunun sonuna yaklaşırken Ferrari'yi rayına oturtmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Schumacher, Mercedes için berbat geçen Brezilya GP'sinin ardından Sky Germany'deki köşesinde şunları yazdı: "Mercedes'in zayıflığı, Ferrari için Takımlar Şampiyonası'nda ikincilik mücadelesinde bir şanstı. Ancak Ferrari de iyi bir hafta sonu geçirmedi."

"Ferrari her zaman biraz sorunlu bir çocuk olmuştur ve Fred Vasseur 6-7 ay içinde her şeyi tersine çeviremez. Bu Michael, Ross Brawn ve Jean Todt için de birkaç yıl sürdü. Ferrari'de sabırlı olmanız gerekir."