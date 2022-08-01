Ralf: "Ferrari her şeyi mahvediyor"

Ferrari, uzun yıllar sonra ilk şampiyonluğunu hedeflediği 2022 sezonunda, özellikle son yarışlarda yaşadığı şanssızlıkların ve hataların ardından geriye düştü.

İtalyan ekip strateji hataları nedeniyle tepki çekerken, dayanıklılık problemleri ve sürücü hataları durumun daha da kötüleşmesine yol açtı.

Şu anda iki şampiyonada birden ciddi şekilde gerideler.

Ralf Schumacher, son yarış Macaristan GP sonrası şöyle konuştu: "Macaristan hafta sonu Ferrari için zordu."

"Cuma günü lastik aşınmasına baktılar ve sert lastiği tercih ederek yanlış bir karar verdiler. Yarış soğuk havada yapıldı ve sert lastikler çalışmıyordu. Leclerc'in son pit stopunun nedenini de anlamıyorum. Bundan ötürü iki pozisyon daha kaybettiler."

"Charles'ın tepkisinden, rahatsız olduğunu görebiliyordunuz. Bir sürücünün Paul Ricard ve Hungaroring'deki gibi olayları geride bırakması kolay değildir. Sorun şu ki önünde hiçbir şeyi değiştiremeyeceği dört hafta var. Basın, özellikle İtalyan taraf onu aktif olarak eleştirecek. Bu onun için çok ağır olacak fakat bununla baş etmesi gerekiyor. Gelecek hafta yarışıp kazanabilseydi, işler farklı olurdu."

"Binotto için de kolay olmayacak çünkü ters giden çok fazla şey var, çok fazla teknik problem var."

"Bir şampiyonluk için savaşma fırsatınız varsa ve bunu kendi hatanız yüzünden kaçırıyorsanız, bu canınızı yakan bir şeydir. Ferrari'de başarısız pit stoplar ve stratejilerle her şeyi mahvediyorlar."

"Dokuz yarış kala 80 puan gibi büyük bir fark var. Yaz tatilinden sonra, çok daha fazlası olacak."

"Elbette Red Bull, güç ünitesi değişimi ve ceza için yılın ikinci kısmını bekliyor. Max'in bir yerde son sıradan başlaması gerekecek fakat kesinlikle durumu telafi edecek."

Mercedes'in etkisiyle ilgili Ralf, "Mercedes pilotları Verstappen'den puan alsa bile, Ferrari'nin önünde olduğu sürece ona hiçbir şey olmayacak."

"Ferrari pit stoplar ve lastiklerle durumu kendileri için bu şekilde mahvetmeye devam ederse de Leclerc'in öne geçmesi pek olası görünmüyor." dedi.