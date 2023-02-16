Ralf: "Favori Red Bull fakat Mercedes güçlü olacak"

Haberi dinle

Formula 1 dünyasındaki hemen hemen herkes bu yıl Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında üçlü bir şampiyonluk mücadelesi olacağını düşünüyor.

Ağırlıklı olarak favorinin Red Bull olduğu yönünde görüşler var fakat Avusturyalı ekip, bu yıl diğer takımlardan daha az rüzgar tüneli kullanım süresine sahip olacak. Bu da onları dezavantajlı duruma düşürüyor.

Sky ile yaptığı röportajda Ralf Schumacher, Mercedes'in büyük bir atılım yapmasını beklediğini fakat favorinin Red Bull olduğunu dile getirdi.

Ralf, "Bence özellikle Mercedes'e dikkat etmeliyiz."

"Geçen yılın sonunda aracın zayıf olduğu alanları bulmayı ve test yapmadan ya da bütçeyi aşmadan aracı geliştirmeyi başardılar."

Ralf Schumacher Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images

"Ayrıca çok güçlü bir sürücü kadrosuna sahipler. Fakat şampiyonluk için asıl rakipleri Max Verstappen ve Red Bull Racing olacak. Bu takım diğerleri için bir kıyas noktası."

"Ferrari'ye gelirsek, bence onlardan her an sürprizler bekleyebilirsiniz. Zaman zaman çok güçlü olabilirler. Fakat takımın kendisi kadar sürücülerinin de çok fazla hata yaptığını belirtmem lazım."

"Ferrari'nin eksiklik olduğu alanlar var." dedi.

Ralf, bu sezon Mercedes'in yedek pilotu olan yeğeni Mick Schumacher hakkında da birkaç söz söyledi: "Mick'in varlığı her takıma fayda getirecektir çünkü modern araçları biliyor, pistleri tanıyor."

"Ayrıca Mercedes ile işbirliği yapması onun için de büyük bir fırsat."

"Teorik olarak sezon boyunca dört antrenman seansına katılabilir. Bu da sözleşme şansını artıracaktır."