Ralf, F1'den özür bekliyor

Sky Deutschland spikeri Schumacher'e göre Miami Grand Prix'sinde güvenlik tarafından kendisine 'büyük bir vahşetle' muamele edildi, ayrıca Sky F1 spikeri arkadaşı Jenson Button'a da 'hoş olmayan bir şekilde' davranıldı.

Schumacher Formula 1'den özür beklediğini, çünkü olay sırasında itildiğini ve yaralandığını açıkladı.

Sky Sport Deutschland'a verdiği demeçte, "Yarıştan sonra yaşananlar hiç hoş değildi."

"Güvenlik, en iyi üç takım patronu toplanana kadar bir alanı halatlarla çevreledi."

"Jenson Button alana içeriden girmek istedi ama güvenlik onu hoş olmayan bir şekilde engelledi."

"Güvenlik beni de çok acımasızca itti, bu da beni çok incitti. Yaralarımızı unutabiliriz ama işler bu şekilde yürümüyor. Bir özür bekliyorum ama böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması daha önemli."

"Canlı yayın sırasında kameraya onların aptal olduğunu söyledim. Bunun da arkasındayım. Bu konuda Formula 1 ile temas halinde olacağız."

"Büyük bir vahşetle kenara itildik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz hiçbir zaman engel değildik."

"ABD'de orantısız bir güvenlik anlayışı var ve Formula 1'deki etkileşimin nasıl işlediğini bilmiyorlar." dedi.

Schumacher'in güvenlikle mücadelesi, Stewart'ın Federer ile röportaj yapılması için VIP bölümüne girmesinden saatler sonra gerçekleşti.

Sir Jackie Stewart Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

O esnada güvenlik onu durdurdu ve onu dışarı atmaya hazırlanıyordu ki Federer Brundle ile konuşmak üzere onun yanına geldi.

Brundle, Sky Sports F1 podcast'inde Stewart hakkında, "Ne efsane ama, 83 yaşında."

"Kalabalığın önünde ona rastladım."

"Tehlikeli bir gece kulübüne girmeye çalışmak gibiydi, değil mi? İkimizin de hiç şansı yoktu, kıyafetlerimiz de yanlıştı."

"Tüm bu prosedürü biraz garip buluyorum. Etrafta çok fazla insan vardı ve ön tarafa geçtiğimde özellikle Roger ile konuşmak istedim."

"Bunu Jackie'ye söyledim ve o da 'Onunla konuşmak ister misin?' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Peki, ben onun yanına giderim' dedi."

"İpin altından atladı ve peşinden üç kişi koşmaya başladı. Ben de 'Aman Tanrım, Jackie Stewart'ı buradan attıracağım' dedim. Geçmişte ikimiz de bundan daha iyi yerlerden atılmıştık! Gerçekten çok komikti."

"Dürüst olmak gerekirse sonra biraz paniklemeye başladım. O 83 yaşında ve sadece bir röportaj için kendini riske atmasını istemem; ancak harikaydı. O gerçek bir dost." dedi.