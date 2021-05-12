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Formula 1 Haberler

Ralf: "David ve Mick, soyadlarının getirdiği baskıya alıştı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, oğlu David ve yeğeni Mick'in "Schumacher" soyadının getirdiği baskıya alıştığını söyledi.

Ralf: "David ve Mick, soyadlarının getirdiği baskıya alıştı"

Mick'in babası Michael Schumacher, Formula 1'de yedi dünya şampiyonluğu kazandı ve yarıştığı dönemde sayısız rekor kırdı.

Kardeşi Ralf ise F1'de yarıştığı dönemde birden fazla kez yarış kazanmayı başardı ve iyi pilotlardan birisi olarak görüldü.

Şimdi Michael'ın oğlu Mick, Haas'la F1'de yarışırken, Ralf'in oğlu David de Formula 3'te mücadele ediyor.

Yakında ikilinin F1'de rakip olma ihtimali oldukça yüksek görünürken, Ralf Schumacher hem oğlu hem de yeğeni hakkında açıklamalarda bulundu.

Schumacher soyadı hakkında konuşan Ralf, "Schumacher soyadını taşımanın muhtemelen en zor şey olduğunu söyleyebilirim, çünkü çocuklar sürekli odak noktası haline geliyor."

"Ünlü soyadlarından dolayı sürekli ilgili görüyorlar. Ancak bu, onlar için alışılmış bir şey haline geldi ve başka türlü nasıl olacağını bilmiyorlar."

"Mick genel anlamda oldukça ustalaşmış durumda ve Formula 1'de mükemmel bir iş çıkarıyor."

"Oğlum David hakkında da gazetecilerden veya takımdan herhangi bir olumsuz geri bildirim almadım. Geçen hafta sonu Barselona'da biraz şanssızdı. Eğer ona vurmasalardı, yarışı kazanabilirdi."

"David eğer benden tavsiyeler isterse, bunu yaparım. Bana güveniyor ve ben de ona güveniyorum. Bana verilerle gelip, sorular sorabilir. Çoğu şeyi biliyorum. Onun görmediği çoğu şeyi görüyorum." dedi.

David Schumacher, Trident

David Schumacher, Trident

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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