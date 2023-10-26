Ralf: "Bugünkü performansının sorumlusu Perez'in kendisi"

İlk dört yarışta iki zafer alan ve şampiyonluk için çekişecek gibi görünen Sergio Perez, o günden bu yana zafere alamadı ve şampiyona ikinciliğini de kaybetmek üzere.

Perez, aracın Max Verstappen'in istediği yönde geliştiğinden şikayetçi fakat F1-Insider.com'a konuşan Ralf'e göre bunun sorumlusu kendisi.

Ralf, "Red Bull'da fark yaratan kişi Max."

"Her büyük şampiyon aracı kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamaya ve geliştirmeye çalışır."

"Ağabeyimde, Senna'da ve Lewis Hamilton'da gördüğümüz şey buydu. Daha düşük performans gösteren takım arkadaşları bununla yaşamak zorunda kalırlar."

"Takımı ikna edip edemeyecekleri sürücüye bağlı."

"Bir Formula 1 takımı her zaman daha fazla başarı vadeden sürücünün tarafını tutar."

"Bu iş hep böyleydi ve böyle olmaya da devam ediyor."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Parc Ferme'ye varışını kutluyor

Ralf'in Perez hakkındaki görüşleri de çok net.

"Verstappen ile aynı aracı kullanıyor ve ona ayak uyduramıyor."

"Aslında Austin'deki yarış fena değildi ama Hamilton'ın diskalifiye edilmesinden önce beşinciydi ve bu, bir Red Bull pilotuna göre iyi değil."

"Max'e karşı yapılan yuhalamalar tarif edilemezdi."

"Max bir pilot olarak fark yaratıyor. Bu yüzden taraftarlar onun performansını eleştirmek yerine, alkışlamalı."