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Ralf: "Bu yıl kazalar olmadığı sürece Vettel'in ilk ona girmesi zor olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ralf Schumacher, Aston Martin'in hızı göz önüne alındığında Sebastian Vettel'in ilk ona girmesinin çok zor olduğunu düşünüyor.

Ralf: "Bu yıl kazalar olmadığı sürece Vettel'in ilk ona girmesi zor olacak"

Silverstone merkezli ekip, geçen yıl güçlü bir performans sergilemiş ve şampiyona üçüncülüğü için verilen mücadelede yer alıp, 2020 Sakhir Grand Prix'sini kazanmıştı. Takım pek çok yarışta galibiyet için savaştı.

Fakat bu yıl durum tersine döndü ve Aston Martin, ilk dört takımın hızına yetişemediği gibi, şampiyonada Alpine ve AlphaTauri'nin de gerisinde yer alıyor.

Bu yıl takıma katılan Sebastian Vettel, Bakü'de fırsatları değerlendirip podyuma çıkmayı başardı. Aslında Macaristan'da da podyuma çıkmıştı fakat aldığı diskalifiye cezasıyla bu podyumu kaybetti.

Bununla beraber Vettel, geride kalan 16 yarışın sadece dördünden puanla ayrılabildi ve geri kalanlarda ilk ona yakın olsa da puan alamadı.

Sık sık Aston Martin hakkında konuşan eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, İngiliz ekibin hızı göz önüne alındığında, Vettel'in bu yıl puan almasının kolay olmayacağını söyledi.

Ralf, Sky Almanya'ya şöyle dedi: "Şu anda takımın utanma olasılığı, Sebastian'a kıyasla çok daha yüksek."

"Ellerindeki paket doğru yönde gitmiyor ve Mercedes ile çok yakın bir işbirliğine sahip olmalarına rağmen, bu paketi daha fazla geliştiremeyecekler gibi görünüyor."

"Çok sayıda yeni çalışanı işe almış olmaları bunun bir parçası olabilir."

"Budapeşte'deki gibi kazalar olmadıkça Sebastian'ı sık sık ilk 10'da göreceğimizi düşünmüyorum."

"McLaren ve Ferrari'nin kesinlikle gerisindeler. AlphaTauri bile onların önünde. Bu yüzden Vettel adına zorlu bir son olacak."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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