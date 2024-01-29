Ralf: "Bir kişi dışında hiçbir takım arkadaşımı sevmedim"
Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, kariyeri boyunca mücadele ettiği takım arkadaşları arasında en çok Jenson Button'la çalışmaktan keyif aldığını söylüyor.
Ralf Schumacher uzun Formula 1 kariyerini birçok takımla geçirdi ve birçok pilotla birlikte yarışma fırsatı buldu.
Alman pilot 11 yıl boyunca Formula 1'de mücadele etti ama çoğunlukla takım arkadaşlarıyla anlaşamadı.
Bu uzun süre zarfında Ralf Schumacher'in yanında Giancarlo Fisichella, Damon Hill, Alessandro Zanardi, Jenson Button, Juan-Pablo Montoya ve Jarno Trulli gibi büyük isimler de yer aldı. Ancak Alman pilot, biri hariç hiçbirisiyle iyi geçinemedi.
Formula For Success podcast'inde Alman pilot, "Jenson hariç takım arkadaşlarımı sevmediğimi söylemek zorundayım."
"Takım arkadaşlarım için zor biriydim çünkü mühendislerle yapmamız gereken ayar çalışmaları dışında herhangi bir konuşma yapmak istemiyordum."
"Takım arkadaşı her zaman ilk yenilecek kişiydi. [Eddie Jordan] sürücülerden en iyisini isterdi ve Frank Williams da takımı için daha fazlasını elde etmek üzere sürücülerin birbirleriyle mücadele etmesini isterdi." dedi.
Ralf, uzun bir süre aynı pisti ağabeyi ve F1'in efsanesi Michael Schumacher ile paylaştı.
Takım arkadaşı olma ihtimalleriyle ilgili Ralf, "Bu harika olurdu."
"Fakat ikimizden biri her zaman kaybedecekti. Pazarlama açısından mı yoksa kardeşler arasındaki ilişki açısından mı iyi olurdu bilmiyorum. Birlikte bir sezon geçirmek harika olurdu."
"Ben onun ne yaptığını biliyordum, o da benim ne yaptığımı biliyordu. Güvendiğiniz biriyle konuşmak güzeldi." dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Ralf Schumacher, Williams ve Michael Schumacher, Ferrari
Son Haberler
Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı
Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı Leclerc ve Sainz, Barselona'da piste çıktı
Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10"
Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10" Eski Ferrari pilotu Marzerio:"Sürücü etkisi günümüzde yüzde 10"
WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride!
WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride! WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride!
Resmi: Tim Goss ve Alan Permane, Visa Cash App RB'ye katılıyor!
Resmi: Tim Goss ve Alan Permane, Visa Cash App RB'ye katılıyor! Resmi: Tim Goss ve Alan Permane, Visa Cash App RB'ye katılıyor!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar