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Ralf: "Bir kişi dışında hiçbir takım arkadaşımı sevmedim"

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, kariyeri boyunca mücadele ettiği takım arkadaşları arasında en çok Jenson Button'la çalışmaktan keyif aldığını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Ralf Schumacher

Ralf Schumacher uzun Formula 1 kariyerini birçok takımla geçirdi ve birçok pilotla birlikte yarışma fırsatı buldu.

Alman pilot 11 yıl boyunca Formula 1'de mücadele etti ama çoğunlukla takım arkadaşlarıyla anlaşamadı.

Bu uzun süre zarfında Ralf Schumacher'in yanında Giancarlo Fisichella, Damon Hill, Alessandro Zanardi, Jenson Button, Juan-Pablo Montoya ve Jarno Trulli gibi büyük isimler de yer aldı. Ancak Alman pilot, biri hariç hiçbirisiyle iyi geçinemedi.

Formula For Success podcast'inde Alman pilot, "Jenson hariç takım arkadaşlarımı sevmediğimi söylemek zorundayım."

"Takım arkadaşlarım için zor biriydim çünkü mühendislerle yapmamız gereken ayar çalışmaları dışında herhangi bir konuşma yapmak istemiyordum."

"Takım arkadaşı her zaman ilk yenilecek kişiydi. [Eddie Jordan] sürücülerden en iyisini isterdi ve Frank Williams da takımı için daha fazlasını elde etmek üzere sürücülerin birbirleriyle mücadele etmesini isterdi." dedi.

Ralf, uzun bir süre aynı pisti ağabeyi ve F1'in efsanesi Michael Schumacher ile paylaştı.

Takım arkadaşı olma ihtimalleriyle ilgili Ralf, "Bu harika olurdu."

"Fakat ikimizden biri her zaman kaybedecekti. Pazarlama açısından mı yoksa kardeşler arasındaki ilişki açısından mı iyi olurdu bilmiyorum. Birlikte bir sezon geçirmek harika olurdu."

"Ben onun ne yaptığını biliyordum, o da benim ne yaptığımı biliyordu. Güvendiğiniz biriyle konuşmak güzeldi." dedi.

Ralf Schumacher, Williams ve Michael Schumacher, Ferrari

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ralf Schumacher, Williams ve Michael Schumacher, Ferrari

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