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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Ralf Schumacher: “Bakü’deki pistte çivi bile bulunduğunu duydum”

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Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, takımlardan Bakü'de pistte korkulukların yakınında çeşitli moloz parçaları bulunduğunu duyduğunu söyledi.

Ralf Schumacher: “Bakü’deki pistte çivi bile bulunduğunu duydum”

Bakü, şu ana kadar pek çok kez kaos dolu yarışlara ev sahipliği yaptı ancak 2021 Azerbaycan Grand Prix’si ciddi güvenlik endişelerine yol açtı.

Lance Stroll ve Max Verstappen lastikleri patladığı için ana düzlükte duvara çarptılar ve birçok kişi tarafından, iki pilotun da çok daha kötü sonuçlanabilecek kazalar atlattıkları düşünülüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing retiring after a tyre faliure

Max Verstappen, Red Bull Racing retiring after a tyre faliure
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli, durumu inceleme altına aldı ama ilk kontrollere göre olayların sebebinin pistteki moloz parçaları olduğu düşünülüyor.

Bu teori Schumacher’in Bakü Cadde Pistinde takımların buldukları parçaları açıklamasıyla daha da güçlü bir hale geldi.

Schumacher, “Pirelli cuma günü kötü bir şeyler olacağını hissetmiş olmalı ki hava basıncını artırdılar.”

“Fakat, bunun sebebinden tam olarak emin değilim. Takımlardan pistin oldukça kirli olduğunu duydum. Korkulukların bulunduğu kısımda çiviler ve birçok farklı şey bulunmuş.” dedi.

Schumacher, özellikle Stroll’un yarış dışı kalmasının pistteki moloz parçalarından kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Kanadalı pilot, kendisinden önce pistte herhangi bir kaza olmamasına rağmen 30. turdayken sol arka lastiğinin patlamasıyla kendini duvarda bulmuştu.

Ancak Verstappen içinse Schumacher, Pirelli’nin bir cevap bulması gerektiğine inanıyor.

“Stroll’un durumunda daha önce pistte kaza olmamıştı bu yüzden diğer araçlardan düşen karbon parçalar yüzünden olamaz.”

“Verstappen’den emin değilim. Pirelli’nin analizi bunun nedenini açıklayacak.”

Verstappen’in kazası Azerbaycan Grand Prix’sinde finişe 4 tur kala gerçekleşti ve galibiyet fırsatını kaçırmış oldu.

Bu 2021 şampiyonluk mücadelesinde Lewis Hamilton için büyük bir fırsat gibi görünse de yarışın tekrar start alması ardından İngiliz pilot yanlış bir düğmeye dokunarak lastiklerini kilitledi ve pist dışına çıkarak 15. sırada finiş gördü. İki şampiyonluk adayının da puansız ayrıldığı yarışın nihai galibi Sergio Perez oldu.

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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