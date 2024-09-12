Ralf: "Aston Martin'in Newey yönetimindeki 'mucizevi' sıçraması Verstappen'i cezbedebilir"

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Adrian Newey'nin gelişiyle birlikte Aston Martin'in Red Bull'dan ayrılmak isteyen Max Verstappen için cazip bir seçenek haline gelebileceğine inanıyor.

Newey'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni görevi, Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde doğrulandı.. 65 yaşındaki tasarım dehası, bu yılın başlarında Red Bull'daki görevinden ayrıldıktan sonra Mart ayında Silverstone merkezli ekipteki görevine başlayacak.

Yıllık 30 milyon sterlin değerinde olduğu söylenen bir anlaşma imzalayan Newey, sahibi Lawrence Stroll tarafından 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle takımı gridin önüne taşımakla görevlendirildi.

Üç kez dünya şampiyonu ve şu anki şampiyona lideri Verstappen, son yarışlarda aracının hız eksikliği nedeniyle açıkça hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. McLaren, Ferrari ve Mercedes gibi takımlar son dönemde daha hızlı görünüyor.

Sezon başında takım müdürü Christian Horner'ın takım içindeki uyumu bozacak kişisel sorunlara karışması ve Newey'nin de olaydan kısa bir süre sonra ayrılmasıyla birlikte yaşanan zorluklar da buna eklenince Verstappen'in koltuk değişikliği arayışına girmesi pekala mümkün olabilir.

Schumacher Formel1.de'ye verdiği demeçte, “Max Verstappen ve özellikle babası Jos ve yönetimi kazanmak istiyorlar, dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorlar.”

“Adrian Newey onlar için iyi bilinen bir figür ve Honda da öyle. Gelecek yıla kadar resmi olarak başlamayacak olsa da Aston Martin'in gelecek yıl gibi erken bir tarihte mucizevi bir sıçrama yapacağından çok ama çok eminim. Hatta belki de bu yılın sonuna kadar…”

Martin Whitmarsh, Group CEO, Aston Martin Performance Technologies, Dan Fallows, Technical Director, Aston Martin F1 Team, Andy Cowell, Group CEO, Aston Martin F1 Team, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team, and Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Adrian başarıya alışkındır ama aynı zamanda başarıyı garanti etmesiyle de bilinir. Şimdi de amacı bu olmalı.”

“Aston Martin’de ihtiyacı olan her şeye sahip. Kendini rahat hissetmeli, mutlak güven duymalı. Sadece motor sporlarıyla ilgilenmek istiyor. Etrafında hassasiyetleri olmayan, sadece hızlı arabalar inşa edip yarış kazanmak isteyen hevesli insanlar istiyor." dedi.

Aston Martin takım müdürü Mike Krack, Bakü'de kendisine sorulduğunda Verstappen'in gelecekte takımda yer alma olasılığını reddetmedi.

Mevcut sürücüler Lance Stroll ve iki kez şampiyon olan Fernando Alonso gelecek sezon için takımda kalmaya devam ediyor ancak Krack şu açıklamayı yaptı: “Max Verstappen için kapı her zaman açık, bence her takım için bu böyle.”