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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Ralf: "Alpine pilotlarının mücadelesini anlamıyorum"

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, yarışın başında böyle bir mücadeleye girmenin anlamı olmadığı için neden Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un birbirleriyle bu denli savaştığını anlamıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ralf: "Alpine pilotlarının mücadelesini anlamıyorum"
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Cidde'de gerçekleştirilen yarışın öne çıkan konularından birisi de iki Alpine pilotunun birbirleriyle giriştiği yoğun mücadeleydi.

Yarışın başında birbirlerine karşı bu kadar agresif davranmaları, lastikleri olumsuz etkiledi ve arkadaki isimler kendileriyle arayı kapattılar.

Fernando Alonso sonunda motor sorunuyla yarış dışı kalsa da, Esteban Ocon altıncı sırada finiş gördü.

Yarışın ardından özellikle Ocon'a yönelik eleştiriler vardı. İkiliyi eleştirenler arasına Ralf Schumacher de katıldı.

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, "Alpine pilotlarının yarışın başlangıcında  neden bu kadar uzun bir savaşa giriştiğini anlamıyorum..."

"Kendileri için her şeyi mahvettiler. Otmar Szafnauer takımda yeni olabilir fakat neden bu mücadeleye müdahale etmediğini anlamıyorum."

"Alonso kesinlikle bunda büyük rol oynadı fakat Ocon adeta bir tarantula tarafından sokulmuş gibi davrandı."

"Takım için tüm bunlar çok kötü. Sürücüler sadece kaza  riskini almakla kalmadı, aynı zamanda diğer isimlerin kendilerine yaklaşmasına da izin verdiler. Üstelik her ikisi de lastiklerini mahvetti."

"Alpine'in güçlü yanları var ama Alfa Romeo kullanan Valtteri Bottas'ın ve Haas F1'in de güçlü olduğunu anlamaları gerekiyor."

"Onlara karşı verdikleri bu mücadeleyi kazanmak çok zor olacak.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 
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