Ralf: "Alpine pilotlarının mücadelesini anlamıyorum"

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, "Alpine pilotlarının yarışın başlangıcında neden bu kadar uzun bir savaşa giriştiğini anlamıyorum..."

"Kendileri için her şeyi mahvettiler. Otmar Szafnauer takımda yeni olabilir fakat neden bu mücadeleye müdahale etmediğini anlamıyorum."

"Alonso kesinlikle bunda büyük rol oynadı fakat Ocon adeta bir tarantula tarafından sokulmuş gibi davrandı."

"Takım için tüm bunlar çok kötü. Sürücüler sadece kaza riskini almakla kalmadı, aynı zamanda diğer isimlerin kendilerine yaklaşmasına da izin verdiler. Üstelik her ikisi de lastiklerini mahvetti."

"Alpine'in güçlü yanları var ama Alfa Romeo kullanan Valtteri Bottas'ın ve Haas F1'in de güçlü olduğunu anlamaları gerekiyor."

"Onlara karşı verdikleri bu mücadeleyi kazanmak çok zor olacak.” dedi.