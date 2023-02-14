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Ralf: "Alonso'nun Stroll açıklamasını duyunca 'Bugün 1 Nisan mı?' diye düşündüm"

Ralf Schumacher, Fernando Alonso'nun Lance Stroll hakkında yaptığı son açıklamaya "çok güldüğünü" söyledi.

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Ralf: "Alonso'nun Stroll açıklamasını duyunca 'Bugün 1 Nisan mı?' diye düşündüm"
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Fernando Alonso geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Lance Stroll'ün Formula 1'de şampiyon olabilecek yetenekte olduğunu söylemişti.

Alonso, "Lance süper genç, süper yetenekli ve Dünya Şampiyonu olma ihtimali olan bir pilot. Onun bunu başardığını görmek ve direksiyon başında olsun ya da olmasın bunda bir rol oynamak benim için özel olacak." demişti.

Bu açıklama elbette çok şaşırtıcıydı ve Formula 1 dünyasından tepkiyle karşılandı çünkü neredeyse kimse Kanadalı pilotun bu kadar yetenekli olduğuna inanmıyor.

Ralf Schumacher bunun üzerine yaptığı bir paylaşımda, Alonso'nun açıklamasıyla ilgili, "Elbette öyle! Formula 1 araçları da uçabiliyor zaten... Bugün 1 Nisan mı?" dedi.

Ralf, geçen yıl da Nico Hulkenberg'e geçilmesinin ardından Stroll'ün "başka bir hobi" bulması gerektiğini söylemişti.

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