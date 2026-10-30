Formula 1

Ralf: "Alonso, Albon'a öfkelenmekte haklıydı"

Ralf Schumacher, Fernando Alonso'nun Alex Albon'a yönelik eleştirilerine destek verdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 18:20

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Alexander Albon, Williams

Fotoğraf: Eric Le Galliot

İki Formula 1 pilotu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'sinin ilk turunda 11. virajda temas yaşadı. Alex Albon'un riskli atak girişimi, Fernando Alonso'nun AMR26'sından bazı parçaların kopmasına neden oldu.

Hakemler olayı bir yarış kazası olarak değerlendirdi ve Albon hakkında herhangi bir işlem yapmadı. Ancak bu karar Alonso'yu memnun etmedi.

Alonso, damalı bayrağın ardından medyaya verdiği demeçte gridin arka taraflarında yarışan pilotların 'kalitesini' eleştirdi. F1 yorumcusu Ralf Schumacher, İspanyol sürücünün sözlerine tamamen katıldığını belirtti.

Backstage Boxengasse podcast'inde konuşan Schumacher, "Şundan kesinlikle eminiz: Williams gelecek yıl her şeye yeniden başlayacak ve pilot kadrosunda iki veya üç yıl sonra durumun nasıl olacağını şimdiden düşünmeleri gerekiyor, genç bir pilotu geliştirmek en az iki yıl alır."

"Dolayısıyla o zamana kadar karar vermiş olmaları gerekir ve Alex Albon da bunun farkında. Bence bu nedenle biraz yanlış yapıyor."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Bir diğer mesele de geçilmek istememesi. Çünkü o durumda gösterebileceği tek şey mücadele ruhunu kaybetmediği oluyor. Bu yüzden böyle hareketlere başvuruyor. İşte tam da bu noktada eksik olduğu bir özellik var ve bu yüzden Fernando Alonso'ya katılıyorum."

"Fernando, Max Verstappen gibi çok yakın mücadele edebilen ancak aynı zamanda Lewis Hamilton gibi soğukkanlılığını koruyarak herhangi bir hasara yol açmamayı başarabilen biri. Alex Albon ise işler zorlaştığında ihtiyaç duyduğu o küçük soğukkanlılık payından açıkça yoksun."

Schumacher ayrıca Williams'ın gelecek sezon için Albon'u yarış koltuğunda tutarak hata yapmış olabileceğini düşünüyor.

Alman eski F1 pilotu, Albon'un mevcut performansını şöyle değerlendirdi: "Şu anda çok fazla hata yapıyor, frenaj noktalarını aşıyor ve telsizden sık sık şikayet ediyor."

"Bu, eskiden tanıdığımız Alex Albon değil. O zamanlar cesur, son derece sakin ve nazik bir genç adamdı. Bence kendisi de yakın zamanda bir şeyler değişmezse Williams'taki son yılına gireceğinin farkında."

"Bana kalırsa Williams en azından genç bir pilota yönelecek. Aslında bunu çoktan yapmaları gerekirdi diye düşünüyorum ama neyse."

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- Motorsport.com Ekibi

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