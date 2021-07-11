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Formula 1 Haberler

Ralf: ''Alfa Romeo, Mick için daha iyi bir seçenek değil''

Ekleyen:
, Editör

Ralf Schumacher, Alfa Romeo'nun Mick Schumacher için Haas'tan daha iyi bir seçenek olduğu konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Ralf: ''Alfa Romeo, Mick için daha iyi bir seçenek değil''

Mick Schumacher entered Formula 1 this season with Haas, well aware that it would be a difficult season with the team saying from the get-go they would not be spending massive amounts to update the car.

Instead the full focus would be on getting Schumacher and his rookie team-mate Nikita Mazepin up to speed, while putting all their design efforts into the all-new 2022 car.

As such Haas are at the very bottom of the standings, even behind Williams, with Schumacher’s best result to date a P13 at the Azerbaijan Grand Prix.

This has led to speculation that he could step up to the either Ferrari-powered team in 2022, Alfa Romeo.

Sky Almanya'ya konuşan 22 yaşındaki pilot şu ifadeleri kullandı: ''Şu anda bir orada bir burada yaşıyorum.''

''Gelecek sezon neler olacağını çok düşünmedim. Sonunda neler olacağını göreceğiz. Eminim ki eğer bir şey olursa, bu konu hakkında bir şeyler duyacaksınız.''

Ancak çaylak pilotun amcası Ralf, Mick'in kariyerinde bu kadar erken takım değiştirmesinin onun için iyi olup olmayacağını sorguladı.

Sky Almanya'ya konuşan eski Formula 1 sürücüsü ise şu ifadelerde bulundu: ''Mick Schumacher'in geleceğinin, Alfa Romeo'yla ilişkilendirildiği söylentiler var.''

''Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Değişim yapmak mantıklı olur muydu? Eğer daha üst düzey bir takımda sürseydi bu Mick için harika olurdu. Ancak bir taraftan da, Haas'ta öğrenecek çok şeyi var.''

''Eğer Haas gelişmeye devam ederse ve yeni araçları bir adım daha ileride olursa, Mick'in burada bir yıl daha kalması mantıklı olur. Genç bir sürücünün kendini göstermesi ve araçtan en iyisini çıkarabilmesi için en az altı aya ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekli.''

''Alfa Romeo'nun daha iyi bir seçenek olup olmadığı konusunda emin değilim. Ferrari'yle birlikte çalışmak çok önemli. Mevcut takımında iyi çalışıyorlar gibi duruyor.''

Haas takım patronu Gunther Steiner de bu söylentilerin uzun süre daha devam etmeyeceğini açıkladı.

Steiner, ''Aptal sezon daha yeni başlıyor. Henüz bakmamız gereken şeyler var ancak 2022 sürücülerimizi onaylamaktan çok uzakta değiliz.'' ifadelerini kullandı.

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