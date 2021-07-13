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Formula 1 Haberler

Ralf: ''Alfa Romeo, Mick için daha iyi bir seçenek değil''

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Ralf Schumacher, Alfa Romeo'nun Mick Schumacher için Haas'tan daha iyi bir seçenek olduğu konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Ralf: ''Alfa Romeo, Mick için daha iyi bir seçenek değil''

Mick Schumacher, 2021 sezonunda Haas'la birlikte Formula 1 kariyerine başladı.

Haas, 2021 sezonunun aracına odaklanmak yerine tüm çabalarını 2022 yılında değişen kurallarla ortaya çıkaracakları araca odaklamaya karar verdi ve bu yüzden, Alman pilot ve takım arkadaşı Nikita Mazepin bazen gridde zor zamanlar yaşayabiliyor.

Buna rağmen Schumacher'in bu sezon aldığı en iyi sonuç 13. sıra oldu ve bu da Alman pilotun 2022 yılında Alfa Romeo'ya geçebileceği spekülasyonlarını ortaya çıkardı.

Sky Almanya'ya konuşan 22 yaşındaki pilot şu ifadeleri kullandı: ''Şu anda bir orada bir burada yaşıyorum.''

''Gelecek sezon neler olacağını çok düşünmedim. Sonunda neler olacağını göreceğiz. Eminim ki eğer bir şey olursa, bu konu hakkında bir şeyler duyacaksınız.''

Ancak çaylak pilotun amcası Ralf, Mick'in kariyerinde bu kadar erken takım değiştirmesinin onun için iyi olup olmayacağını sorguladı.

Sky Almanya'ya konuşan eski Formula 1 sürücüsü ise şu ifadelerde bulundu: ''Mick Schumacher'in geleceğinin, Alfa Romeo'yla ilişkilendirildiği söylentiler var.''

''Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Değişim yapmak mantıklı olur muydu? Eğer daha üst düzey bir takımda sürseydi bu Mick için harika olurdu. Ancak bir taraftan da, Haas'ta öğrenecek çok şeyi var.''

''Eğer Haas gelişmeye devam ederse ve yeni araçları bir adım daha ileride olursa, Mick'in burada bir yıl daha kalması mantıklı olur. Genç bir sürücünün kendini göstermesi ve araçtan en iyisini çıkarabilmesi için en az altı aya ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekli.''

''Alfa Romeo'nun daha iyi bir seçenek olup olmadığı konusunda emin değilim. Ferrari'yle birlikte çalışmak çok önemli. Mevcut takımında iyi çalışıyorlar gibi duruyor.''

Haas takım patronu Gunther Steiner de bu söylentilerin uzun süre daha devam etmeyeceğini açıkladı.

Steiner, ''Aptal sezon daha yeni başlıyor. Henüz bakmamız gereken şeyler var ancak 2022 sürücülerimizi onaylamaktan çok uzakta değiliz.'' ifadelerini kullandı.

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