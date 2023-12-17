Ralf: "24 yarış Formula1 için doğru sayı değil"

Formula 1, 2024'te 24 yarışlık bir takvime sahip olacak ve tüm zamanların rekorunu kıracak. Bu aslında F1 yönetimi için iyi olsa da, takımlar ya da F1 çalışanları için aynı şey geçerli değil.

Yılın en az 24 haftasında F1'e odaklanması gereken bu isimler, çok az dinlenme fırsatı bulacak. Üstelik F1 taraftarları da en az 24 hafta sonunu evde geçirecek.

Bu konuya dikkat çeken Ralf, "Gelecek yıl için 24 Grand Prix çok fazla."

"Bu sezonun sonunda asıl problem Las Vegas Grand Prix programıydı; o yolculuktan sonra hastalanmayan ya da üşütmeyen kimseyi yoktu. Bu çok fazla. Umarım yönetim de bunun farkına varır."

"Stefano Domenicali Formula 1 hakkında her şeyi biliyor, motor sporlarının içinde büyüdü, umarım bu sorunu ciddiye alır ve bir çözüm bulmaya çalışır."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23

"Bir başka sorun da yarışların aşırı doygunluğa ulaşması. Formula 1'i seven aileler yılda 24 kez tüm hafta sonunu saatlerce bu spora ayırmak zorunda kalıyor. Hafta sonlarını kaybediyorlar."

"Bence eskiden olduğu gibi daha az yarış ve daha çok test yapılsa daha iyi olur, böylece boş hafta sonlarında Pazar gazetelerinde sporunuzun kahramanları hakkında harika bir röportaj veya hikaye okuyabilirsiniz. Fakat Formula 1 konusu o kadar doygunluğa ulaştı ki, medya ona giderek daha az yer veriyor."

"Formula 1 artık yazılmıyor, en azından Almanya'da öyle. Sadece özel dergiler ve birkaç gazete kaldı."

"Dediğim gibi 24 yarış çok fazla. Bir noktada izleyicilerimiz 'Heey dur! ailece tatile çıktık, düğünümüz var, sürekli Formula 1 izleyemeyiz' diyecekler." dedi.