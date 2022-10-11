Rakipleri, Red Bull'un "küçük" ihlalini neden bu kadar ciddiye alıyor?

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FIA'nın açıklamasında Red Bull'un bütçe sınırını aşması "hafif" ya da "küçük" ihlal olarak gösterilse de, rakipleri bunun çok daha fazlası olduğunu düşünüyorlar.

Kurallara göre bütçe sınırını % 5'ten daha az aşanlar için "küçük ihlal" ifadesi kullanılırken, % 5'ten fazla aşanlar için "maddi" yani sonuca etki eden ifadesi kullanılıyor. Hafif ihlal, 145 milyon dolarlık bütçe sınırı dikkate alındığında kabaca 7.25 milyon dolara kadar daha fazla harcama yapılmış olabileceği manasına geliyor.

Ne FIA, ne de Red Bull bütçe sınırı ihlalinin ne seviyede olduğunu açıklamadı ancak ihlalin 1 ile 2 milyon dolar arasında olduğu iddialar arasında.

Bu, genel olarak bakıldığında oldukça küçük bir miktar gibi görünebilir ancak araç gelişim bütçeleri söz konusu olduğunda, bunun gibi ekstra harcamalar sonuçta büyük bir fark yaratabilir.

Lewis Hamilton, Mercedes'in geçen sene taban güncellemesi için 500 bin dolar daha harcayabilmesi halinde bunun şampiyonluk sonucunda etkili olabileceğini söylemişti.

Hamilton'ın patronu Toto Wolff de Singapur GP hafta sonunda, "Eğer bu durum hafif ihlal olarak adlandırılıyorsa, bu durumda o kelime muhtemelen uygun değil."

"5 milyon daha fazla harcayıp yine de hafif ihlal bölümünde yer alıyorsunuz. Ancak bunun şampiyonanın sonucu üzerinde büyük etkisi oluyor."

"Size fikir vermek için söylüyorum, açıkçası büyük takımların 2021 ve 2022 sezonlarında her piste getirdiği parçaları yakından takip ediyoruz."

"Zirvede yer alan iki takım neredeyse aynılar ancak diğer takım diğerlerinden daha fazla harcıyor. Yani biz, sene içerisinde araca eklediğimiz parçalar için tam olarak 3.5 milyon harcadığımızı biliyoruz. Bu durumda 500 bin dolar daha harcamanın ne kadar fark yaratabileceğini görebilirsiniz."

"Kilomuzu çift haneli düşürmemize yardımcı olacak daha hafif parçaları aracımıza ekleyemedik çünkü açık bir şekilde bunun için paramız yok. Bu yüzden bunu gelecek seneki araçta yapmamız gerek."

"Hafif şasiyi onaylatamadık çünkü bu 2 milyon dolar gerektiriyor ve bunu yaparsak bütçe sınırını aşacağız. Yani yapılacak daha fazla harcamanın performans avantajı sağlayacağını görebiliyorsunuz." demişti.

Harcama ve performans arasında bu kadar büyük ilişki olduğu için, üst düzey takımlar bütçe sınırını aşmayı büyük bir sorun olarak görüyorlar.

Özellikle Ferrari birçok kez, böyle bir durum olması halinde verilebilecek en büyük ceza verilmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu. Ferrari, gelecekte diğer takımların benzer ihlaller yapmasının önüne geçebilmek için bütçe sınırının katı bir şekilde takip edilmesi gerektiğine inanıyor. Yani bunun için büyük cezalar verilerek caydırıcı olunması isteniyor.

FIA'nın Red Bull'un ihlali ile ilgili açıklamasından sonra resmi bir açıklaması olmadı ancak takımın tutumunda bir değişiklik olmadığı, bütçe sınırı ihlallerinin teknik ya da sportif kural ihlali olarak görülmesi gerektiğini düşündüğü biliniyor.

Bu açıdan Red Bull'un ana rakipleri için bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor.

Şu ana kadar FIA, takımların yaptıkları harcamalar, özellikle de Red Bull'un ne kadar ihlal yaptığı konusunda hiç bilgi vermedi. Bu durum doğal olarak birçok söylentinin çıkmasına neden oldu.

Red Bull'un prosedür ihlali ve bütçe sınırını hafif aşması, gerçekten iddia edildiği gibi küçük bir evrak gecikmesinden ve Milton Keynes'te sübvanse edilen bir kantin, hastalık ödeneği ve ücretli izin ödemeleri gibi masum harcamaların FIA yorumlarıyla beklenmedik bir şekilde takım bütçesine dahil edilmesiyle mi oluştu?

Yoksa kasıtlı bir şekilde araştırmayı engellemek, bütçe sınırını aşarak rakibinden daha fazla aracını geliştirmenin yollarını bulmak için evrak çalışmaları mı yapıldı?

Red Bull'un bütçe sınırını aştığı yönündeki suçlamaların ardından şaşırması ve hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmesi, daha çok ilk durumun olmuş olabileceğini işaret ediyor. Ancak bu konuda somut cevaplar verilmediği sürece, rakipleri doğal olarak ikinci durumun olduğundan endişe duyacaklar.

Bu yüzden FIA'nın arka odalarda gizli anlaşmalar yapmak yerine her şeyi detaylı bir şekilde açıklaması Red Bull kadar griddeki diğer takımlar için de büyük önem taşıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, 2nd position, Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

F1'in finansal kuralları, FIA'nın kural ihlaliyle alakalı kararları detaylı bir şekilde açıklamasını gerektiriyor.

Takımlar, kuralları çiğnemekten sorumlu olduklarını kabul edip İhlali Kabul Anlaşmasını seçerlerse, bu durumda konu açıklanacaktır.

Finansal Kurallar'ın 6.32 maddesinde, "Bütçe Sınırı Yönetimi, gizli bilgileri atlayarak ihlali, tüm yaptırımları ve herhangi bir gelişmiş izleme prosedürünü detaylandırarak İKA'nın koşullarının bir özetini yayınlayacaktır." deniyor.

Takım kendisini savunmak için konuyu hakimlerin önüne çıkarmayı seçse bile, nihai karar da aynı şekilde kamuya açıklanacak.

Finansal Kurallar'ın 7.27 maddesinde, "Bütçe Sınırı Yargılama Paneli, yargılama panelinin kararını ve bunların dayandığı gerekçeleri, gizli bilgiler hariç olmak üzere yayınlayacaktır." deniyor.

Bu maddeler, tam olarak neler olduğuna ve ne seviyede ihlal olduğuna dair Red Bull'un rakiplerinin cevap alabileceğini gösteriyor olsa da, aynı şekilde yönetim kurulunun sorunu daha hafif geçiştirmesinin de kapısını açıyor olabilir.

Red Bull'un rakipleri şu an için yaşananları izleyip sıradaki adımların neler olacağını görecek gibi.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, geçtiğimiz hafta sonu, "İhtiyacımız olan ve beklediğimiz şeyin tam olarak şeffaflık ve gerçekleşmiş olabilecek tartışmalara netlik kazandırılması olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu olmazsa, bu durumda FIA gelecekte daha da büyük tartışmaların önünü açma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Yaptırım çok zayıf olursa ya da diğer takımlara, bütçe sınırının nasıl aşıldığı konusunda detaylar hakkında bilgi verilmeyip gizli tutulursa, bu durumda tüm sisteme olan güven çok hızlı bir şekilde kaybolabilir.

Bu durumda, F1'in uzun vadede sağlıklı bir şekilde ayakta kalabilmesi için kilit noktalardan birisi olarak kabul edilen bütçe sınırının varlığı tehlikeye girer.