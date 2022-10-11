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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Rakipleri, Red Bull'un "küçük" ihlalini neden bu kadar ciddiye alıyor?

FIA'nın Red Bull'un 2021'de Formula 1'in bütçe üst sınırını aştığını açıklaması, ana rakiplerinin en büyük korkularını doğrulamış oldu.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Rakipleri, Red Bull'un "küçük" ihlalini neden bu kadar ciddiye alıyor?
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F1 takımlarının 2021 bütçelerini FIA'ya sunmasından altı ay sonra, motor sporlarının yönetimi nihayet bulgularını yayınladı ve sonuç, Red Bull için pek iyi değildi.

Milton Keynes ekibinin, 2021 Pilotlar Şampiyonası unvanını kazanma yolunda verilen bütçeyi aştıkları görünüyor. 

Bu "hafif bir ihlâl" olarak açıklandı bu da geçen yılki 145 milyon dolarlık sınırın yüzde 5'inden az olduğu, yani 7.25 milyon dolardan az olduğu anlamına geliyor.

Ancak Ferrari, "Bu harcama bile bir turda yarım saniye avantaj kazanmak anlamına gelebilir." diyor.

 

Red Bull, FIA'nın açıklamasının ardından şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Takım, bütçe üst sınırını aşmadıklarını iddia ediyor.

Brundle, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın ve takımın mali bölümünün ihlâlden şahsen sorumlu tutulması gerektiğine inanıyor, çünkü küçük bir fazla harcama bile takıma bir avantaj sağlayabilir.

Brundle, "Bu bir ön kanat, taban ya da bunun gibi bir değişiklik için harcanmış olabilir." dedi.

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