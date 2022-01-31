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Formula 1 Haberler

Rakipleri, Ferrari'nin SF21 ile test yapmasını neden engelledi?

Ekleyen:
, Şef Editör

Bazı takımların Ferrari'nin SF21 aracıyla test yapmasını engellemesinin sebebi, İtalyan ekibin 2022 güç ünitesinden parçalar denemesi gibi görünüyor.

Rakipleri, Ferrari'nin SF21 ile test yapmasını neden engelledi?
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Ferrari, geçen hafta Fiorano'da dört günlük bir test yapma kararı almış ve bunu, yeni kurallar çerçevesinde 2021 SF21 ile yapmayı seçmişti.

Geçmiş yıllarda takımlar, son iki yılın aracıyla testler yapamıyordu. Ancak 2022 yılında araçlar komple değişeceği için, bir yıl önceki araç da dahil olmak üzere herhangi bir araçla test yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Bu sebeple FIA ve takımlar, eski araçların serbest şekilde kullanılması konusunda anlaştılar. Ancak yeni kurallar henüz yürürlüğe girmedi ve bu sebeple takımların eski araçlarla test yapması konusunda onay gerekiyor.

Ferrari'nin SF21 aracıyla test yapacağını duyan bazı takımlar, bunu engellemek adına harekete geçtiler ve başarılı da oldular.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Ferrari'nin S21 aracıyla test yapmasının önünde duran takımlar Aston Martin ve ayrıca Red Bull'du.

Rakip takımların korkusu Ferrari'nin, SF21'le test yaparak 2022 güç ünitesi için faydalı olabilecek veriler toplamasıydı. Çünkü SF21 üzerine, 2022'de kullanılacak olan hibrit ünitesi yerleştirilmişti.

Bu da, takıma oldukça faydalı bilgiler verebilirdi. Görünüşe bakılırsa rakip takımlar bundan endişe duydu ve teste karşı çıktı.

Ferrari de sonuç olarak 2018 SF71H ile test yapmaya karar verdi.

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