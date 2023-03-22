Rakipler, Red Bull dominasyonunun sporu mahvedeceğini düşünmüyor

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Sezona iki yarışta iki dubleyle başlayan Red Bull an itibariyle diğerlerinden epey önde gibi görünüyor, hatta birçok kişi RB19'un gördükleri en hızlı araç olduğunu dahi belirtmiş vaziyette.

Red Bull'un dominant bir şampiyonluğa kanatlanabilmesi ihtimali, bazı tarafların böyle bir sezon nedeniyle izleyici kaybı yaşanabileceği yönünde endişelenmesine sebep oldu.

Diğer takımlar ise bu konuda endişeli değiller, aksine sorumluluğun daha iyi bir iş çıkaramayan kendilerine ait olduğunu düşünmekteler.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Sanırım bizim de güçlü olduğumuz yıllar oldu ama bu spor oldukça meritokratik."

"Her zaman aynı adamların kazanması şov için harika olmasa bile, bunun nedeni onların iyi bir iş çıkarmış olması ve bizim çıkarmamış olmamızdır.

"Evet, hepimiz iyi bir oranda eğlence faktörü de istiyoruz. Ancak bizim görevimiz, sahip olduğumuz her şeyle bu adamlara [Red Bull] yetişmek ve onlarla mücadele etmek."

"Bunu küçümsememeliyiz, çünkü 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'de birtakım endişelerle karşılaştığımı hatırlıyorum."

"Bu sporu bu kadar özel kılan şey, kazanmak için çok çalışmanız ve başarıyı hak etmeni gerektiğidir."

"Yine de mücadeleye dönmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız ve sahip olabilecekleri tüm zayıflıkları inceleyeceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, "Hiçbir zaman bir takımın dominantlığından endişe duyan biri olmadım, çünkü bu domine eden tarafın çok iyi bir iş çıkarttığı ve bunu hak ettiği anlamına gelir."

"Keşke bu konumda biz olsaydık, bu durumda da sporu domine etmemizden endişe duyanlara çok kızardım."

"Ne yazık ki F1 pilotlardan çok araçların yarıştığı bir spor. Red Bull genellikle çok güçlü bir pilot kadrosuna sahip, ancak aracın daha fazla fark yarattığını biliyoruz.

"Eğer bir araç gerçekten iyiyse, diğer pilotlar mücadele edebilmek adına fazla bir şey yapamazlar. Bu F1'in doğasında var, yeni bir şey değil." dedi.

McLaren takım patronu Andrea Stella da mevcut durum karşısında tek çarelerinin daha iyi performans sergilemek olduğunu söylüyor.

Stella, "Mevcut durum pek de akıllara durgunluk verecek bir şey değil. Benim için bu sadece bilgi birikimi ve bu bilgi birikimini performans çözümlerine dönüştürme konusunda üstün olan bir takımın sonucu. Red Bull'a tebrikler.

"Araca baktığında ne kadar sofistike olduğunu görüyorsunuz, dolayısıyla başarılarını hak ettiklerini düşünüyorum. Bize düşen daha iyi bir iş çıkarmak ve onlara meydan okumak." dedi.